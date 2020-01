Comienza el juicio contra Trump.

El pasado lunes, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, reveló las reglas a seguir durante el juicio político contra el presidente, Donald Trump que dio comienzo el miércoles a la 1 PM hora del este.Cada una de las dos partes tendrá 24 horas para presentar sus argumentos durante el juicio, pero el tiempo estará confinado a dos días laborales, según el documento con la resolución obtenido por la cadena NBC.Los demócratas han protestado porque las reglas llevarán los argumentos a altas horas de la noche y dificultarán la presentación de evidencia. Pero se permitirá que se vote si se llama a testigos a declarar, uno de los puntos más contenciosos en la preparación del juicio.Los primeros en presentar sus argumentos fueron los fiscales de la Cámara de Representantes, quienes tendrán 24 horas repartidas en dos días para presentar cientos de documentos de evidencia y semanas de testimonios.Cuando su tiempo se acabe, será el turno de la defensa de Trump, quienes han adelantado que defenderán la posición de que el presidente no hizo “absolutamente nada malo” y que es víctima de un complot partidista.Después de que ambas partes hayan presentado sus argumentos, los senadores tendrán la oportunidad de hacer preguntas por escrito durante un período de 16 horas. Luego el Senado considerará "la cuestión de si se considerará y debatirá bajo las reglas de juicio político cualquier moción para citar testigos o documentos".El Senado votará para decidir si avanza con los testigos o documentos. Para ello, los demócratas necesitarán el apoyo de cuatro republicanos del Senado, que controlan la cámara.El presidente estará representado en el juicio por los abogados de la Casa Blanca, Pat Cipollone y Jay Sekulow. Se espera que participen además Ken Starr, Alan Dershowitz, Pam Bondi, Jane Serene Raskin, Eric Herschmann y Robert Ray.Los gerentes de juicio político de la Cámara de Representantes alegaron que Trump solicitó corruptamente interferencia extranjera en las elecciones de 2020 para su propio beneficio, presionando a Ucrania para que anunciara investigaciones sobre sus rivales políticos -Hunter Biden, hijo del aspirante demócrata Joe Biden- y reteniendo millones de un paquete de ayuda militar que el país necesitaba hasta que no realizara el anuncio.El equipo legal de Trump no disputa esa acción pero alega que no equivale a abuso de poder pues es el presidente quien define la política exterior y e tenía “preocupaciones legítimas” en cuanto a las relaciones de los demócratas con los ucranianos.Los abogados de Trump argumentaron que el segundo artículo de acusación -obstruir al Congreso al bloquear el testimonio y negarse a entregar documentos durante la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes- era "frívolo y peligroso" porque invalidaría el derecho del presidente a las deliberaciones confidenciales en violación de la separación de poderes.Sin embargo, un informe publicado la semana pasada por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), una agencia gubernamental independiente y no partidista, afirma que la administración Trump sí violó la ley al retener $ 391 millones en ayuda de seguridad a Ucrania asignada por el Congreso, por una decisión del presidente.Los gerentes demócratas del juicio en la Cámara reafirmaron aseguraron que “El presidente Trump no participó en esta conducta corrupta para defender la Presidencia o proteger el derecho a votar. Lo hizo para hacer trampa en las próximas elecciones y enterrar la evidencia cuando lo atraparon”Alertaron además que Trump “persistirá en esa mala conducta, que considera "perfecta", a menos que que sea destituido de su cargo. El Senado debería hacerlo luego de un juicio justo