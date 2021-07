Comienza la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos más atípicos en Tokio

Marcados por el COVID-19 y escándalos

La llama olímpica prendió a las 8:00 pm hora local (7:00 am hora de la Costa Este de EE.UU.) en el nuevo estadio olímpico. Le contamos los detalles de los juegos más caros de la historia.Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 arrancan por fin este viernes luego de haber sido pospuestos un año por la pandemia de COVID-19 y en medio de una fuerte oposición por parte de los japoneses.La de este viernes será una ceremonia como ninguna. Tras el anuncio del estado de emergencia debido al aumento de casos de coronavirus, no habrá espectadores. En lugar de un estadio olímpico lleno, con capacidad para unos 68,000 espectadores, para acoger a los atletas de más de 200 países y 33 deportes, solo habrá unos 1,000 invitados especiales (funcionarios, invitados y medios de comunicación).El emperador de Japón, Naruhito, está entre estos, así como la primera dama estadounidense, Jill Biden.Eso sí, el esperado evento contará con muchos espectadores virtuales. "Más de 4,000 millones de personas en todo el mundo verán estos Juegos Olímpicos", declaró el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, antes de la ceremonia. "En ese contexto, superar las dificultades del coronavirus y poder celebrar los Juegos, creo que tiene un valor real", aseguró.Tampoco habrá mucha fiesta. Los bares y restaurantes de la capital japonesa tienen prohibido la venta de alcohol y han reducido su horario hasta que finalicen los juegos, el próximo 8 de agosto.Se trata también de los Juegos más caros de la historia —15,400 millones de dólares—, que contarán con el mayor despliegue de seguridad en Japón, 8,500 efectivos de las Fuerzas de Autodefensas desplegados y 60,000 policías patrullando las calles y las 42 sedes deportivas.La llama olímpicaEl tradicional encendido del pebetero olímpico, que simboliza el inicio de los Juegos, será literalmente un acontecimiento hecho para la televisión como resultado de las circunstancias inusuales de estos Juegos.Después de que se suelten palomas en señal de paz, unos espectaculares fuegos artificiales iluminarán el cielo de la capital nipona.Y por primera vez en la historia de los Juegos, cada país podrá tener dos abanderados —un hombre y una mujer— para el tradicional Desfile de las Naciones. En el caso de Estados Unidos serán un jugador latino de béisbol, Eddy Álvarez, y una estrella del baloncesto femenino, Sue Bird.Aunque no habrá aplausos para ellos, ni para el último portador de la antorcha, el actor japonés de kabuki Nakamura Kankuro VI, cuando realice lo que se llama "el beso de la antorcha" y encienda el pebetero.La antorcha olímpica comenzó su viaje de 121 días hasta el estadio en marzo desde la prefectura de Fukushima, una región que fue devastada por el terremoto, el tsunami y la fusión de tres reactores nucleares en 2011 que dejó unos 22,000 muertos o desaparecidos.Como primera portadora de la antorcha, la estrella del fútbol japonés Azusa Iwashimizu partió corriendo desde un centro de entrenamiento con otras 14 integrantes del equipo que ganó la Copa del Mundo Femenina en 2011.EscándalosEl despido del director creativo de la ceremonia de apertura, Kentaro Jobayashi, Kobayashi, este jueves por una broma antisemita hecha en 1998 y la dimisión del compositor Keigo Oyamada, acusado de acoso a sus compañeros en el pasado, y cuya música se iba a utilizar en la ceremonia, han sido los últimos acontecimientos que han afectado a los Juegos.202105:57Meses antes, Yoshiro Mori dimitió como presidente del comité organizador por sus comentarios sexistas. Hiroshi Sasaki también dimitió como director creativo de las ceremonias de apertura y clausura tras sugerir que una actriz japonesa se vistiera de cerdo.Pero no son los únicos escándalos. Tokio ha estado plagado de estos desde que se le concedieron los Juegos en 2013. Investigadores franceses están indagando los presuntos sobornos pagados a los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) para influir en el voto a favor de la capital nipona. Las consecuencias forzaron la dimisión hace dos años de Tsunekazu Takeda, que dirigía el Comité Olímpico Japonés y era miembro del COI.Incertidumbre sobre la seguridadA pesar de que las autoridades japonesas y los organizadores olímpicos han asegurado en repetidas ocasiones que los Juegos serían "seguros", decenas de personas relacionadas con la competición —incluyendo una docena de atletas— ya han dado positivo al COVID-19.Horas antes del arranque de la inauguración de los Juegos, el jefe médico del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos reveló que alrededor de 100 de los 613 atletas estadounidenses que llegarán a Tokio no están vacunados.El director médico Jonathan Finnoff dijo que 567 de los atletas estadounidenses habían rellenado sus historiales médicos mientras se preparaban para el viaje, y estimó que el 83% había contestado que estaba vacunado. El COI ha calculado que alrededor del 85% de los residentes de la Villa Olímpica están vacunados.Y así arrancan los Juegos, en medio de la pandemia de COVID-19, la enfermedad que ha infectado a casi 200 millones de personas en el mundo y que ha provocado la muerte de más de 4 millones.