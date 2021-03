Comienzan a llegar los cheques

Cómo verificar en el IRS si lo recibiste o cuándo lo tendrás

El Servicio de Rentas Internas (IRS) dijo que este fin de semana comenzó a enviar el tercer cheque de estímulo de $1,400. Te explicamos la herramienta que te ayuda a verificar el estatus de tu cheque y otras claves de esta ayuda por la pandemia.Comenzaron a llegar. El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) dijo que este fin de semana inició el envío del tercer cheque de estímulo de $1,400 del más reciente plan de ayudas para afrontar el golpe económico de la pandemia del coronavirus.El IRS anticipa enviar la mayoría de los 'cheques' a través de depósitos directos a las cuentas bancarias. Algunos comenzaron a reflejarse este fin de semana, como había adelantado la Casa Blanca este jueves poco después de que el presidente Joe Biden firmó la legislación con el enorme paquete por $1.9 billones (trillions en inglés)."Otros tramos serán enviados en las próximas semanas por depósito directo o a través del correo como un cheque o una tarjeta de débito. La vasta mayoría de estos pagos será por depósito directo", dijo el IRS.Asimismo, en su mayoría, los contribuyentes no necesitan tomar acción para recibir el llamado 'pago de impacto económico', y el estatus de los 'cheques' puede ser verificado a partir de este lunes en la herramienta Get My Payment de la agencia tributaria, similar a la que puso en funcionamiento con los dos cheques de ayuda previos.Recuerda que en esta ocasión el 'cheque' de ayuda será enviado a menos personas. Esto porque los demócratas redujeron los umbrales de ingresos brutos ajustados (AGI en inglés) para que un individuo o pareja que declara de forma conjunta sean elegibles.Los individuos con un ingreso bruto ajustado de $75,000 dólares o menos en su declaración de impuestos más reciente recibirán en su totalidad el cheque por los $1,400. Para los contribuyentes que declaran impuestos como cabeza de hogar, el límite para recibir los $1,400 completos es de $112,500 al año. Y, para las parejas que declaran impuestos de forma conjunta, el umbral colocado fue de $150,000 al año.Esos son los límites para recibir por completo el cheque de $1,400. Ahora bien, algunas personas pueden recibir un cheque por un monto reducido, siempre y cuando sus ingresos brutos ajustados no superen los $80,000 al año en el caso de los individuos, los $120,000 para las personas jefas de hogar y los $160,000 para las parejas que declaran conjuntamente.