Cómo El Plan De Empleo Estadounidense Creará Millones De Empleos Sindicales

Bien Remunerados En Energía Limpia Y Mucho Más



Re energización de la infraestructura energética de Estados Unidos: El Plan de Empleos Estadounidense necesitará trabajadores de línea y otros técnicos para construir un sistema de transmisión eléctrica más resistente que mejore la disponibilidad de electricidad limpia y renovable. No podemos permitirnos más desastres como el colapso de la red eléctrica que mató a más de 200 personas en Texas y dejó a millones sin electricidad ni agua.

Desarrollo de la capacidad de generación de electricidad limpia:El Plan de Empleos Estadounidense necesitará instaladores solares, técnicos de turbinas eólicas y muchos otros trabajadores para desarrollar la capacidad de entrega de electricidad limpia y renovable.





Modernización del transporte público: El Plan de Empleos Estadounidense pondrá a los trabajadores de las vías, los técnicos de señales y los mecánicos de autobuses a trabajar para abordar una acumulación de proyectos de reparación que pueden ayudar a reducir la congestión del tráfico y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte.

Mejora el servicio ferroviario de pasajeros y carga:El Plan de Empleos Estadounidense pondrá a la gente a trabajar en la instalación y reparación de vías, señales y vagones de ferrocarril para abordar la acumulación de reparaciones de Amtrak y mejorar el transporte ferroviario entre ciudades. Se agregarán nuevas y emocionantes rutas en todas las regiones de Estados Unidos





Inversión en Investigación y Desarrollo e inventar las tecnologías del futuro: El Plan de Empleos Estadounidense invertirá en el empleo de científicos, investigadores e ingenieros para promover el liderazgo de Estados Unidos en las tecnologías críticas que se necesitarán para construir una economía de energía limpia.

Reacondicionamiento y revitalización del sector manufacturero estadounidense:El Plan de Empleos Estadounidense invertirá en el desarrollo de la capacidad industrial nacional para respaldar la producción de bienes críticos e impulsará la fabricación nacional de energía limpia a través del poder de las compras federales.





Mejora de nuestros puertos, vías fluviales y aeropuertos: El Plan de Empleo Estadounidense invertirá en grandes proyectos de construcción para hacer que el flujo de mercancías dentro y fuera de nuestros puertos sea más eficiente y, al mismo tiempo, reducir la contaminación del aire. Las mejoras en los aeropuertos significarán la construcción y renovación de terminales y calles de rodaje para que los pasajeros viajen de manera más eficiente con menos combustible desperdiciado.

Reemplazo de las tuberías de plomo y modernización de los sistemas de agua:El Plan de Empleos Estadounidense necesitará plomeros, excavadores y otros comerciantes para reemplazar el 100 por ciento de las tuberías y líneas de servicio de plomo del país y para modernizar los sistemas de agua potable, aguas residuales y aguas pluviales en todo Estados Unidos.





19 millones de puestos de trabajo para 2030.Según un informe de Moody's Analytics, el Plan de Empleos Estadounidense nos sacaría de la crisis laboral causada por la recesión causada por la pandemia a principios de 2023. Si el Congreso hace su trabajo y aprueba el Plan de Empleos Estadounidense, este ayudará crear 19 millones de puestos de trabajo para 2030.



No hay tiempo que perder. Estados Unidos no puede esperar. El Congreso debe ponerse a trabajar y aprobar de inmediato grandes y audaces inversiones en energía e infraestructura limpias.

Después de décadas de negligencia, debemos invertir en modernizar nuestra infraestructura y construir un futuro de energía limpia. El Plan de Empleos Estadounidense trata de crear millones de nuevos empleos sindicales bien remunerados y de construir un futuro de energía limpia a través de inversiones grandes y audaces en nuestra infraestructura.Eso significa estaciones de carga de vehículos eléctricos de costa a costa, actualizar nuestra red eléctrica obsoleta para que funcione con energía limpia y ser más resistente al cambio climático, reconstruir sistemas de agua en ruinas en peligro de colapso e invertir en trenes de alta velocidad, banda ancha, capacitación de trabajadores y una economía enfocada en el cuidado. Necesitamos infraestructura del siglo XXI para una América del siglo XXI.Pongamos manos a la obra creando los puestos de trabajo de hoy y construyendo el país que necesitamos para ser competitivos mañana. De eso se trata el Plan de Empleos Estadounidense.El Plan de Empleos Estadounidense ayudará a crear millones de empleos sindicales bien remunerados. Los trabajos de energía limpia e infraestructura no dependen del lugar donde se viva. Estos no serán trabajos estatales que dependen de una preferencia política republicana o demócrata. Serán trabajos estadounidenses en las grandes ciudades, los pueblos pequeños y las comunidades rurales intermedias. Hay nuevas oportunidades en todas partes.El Plan de Empleos Estadounidense pondrá a la gente a trabajar en la reparación de puentes y mejorará la seguridad vial para todos los usuarios, y al mismo tiempo hará que las carreteras sean más eficientes y reducirá las emisiones de los automóviles en el tráfico. También se construirán carreteras para asegurar que los automóviles y camiones puedan compartir la carretera con peatones, ciclistas y transporte público.: El Plan de Empleos Estadounidense pondrá a electricistas y otros contratistas a trabajar en la construcción de una red nacional de 500,000 cargadores de EV para 2030. También ayudará a los fabricantes de automóviles a desarrollar cadenas de suministro nacionales para crear empleos de fabricación de vehículos eléctricos en nuestro país y competir con empresas extranjeras que dominan actualmente este mercado.el Plan de Empleos Estadounidense creará trabajos de construcción que fortalecerán nuestra infraestructura crítica existente, como equipos eléctricos y sistemas de agua, contra los impactos del clima extremo y desastres relacionados con el clima como incendios forestales, huracanes e inundaciones. Bajo el Plan de Empleos Estadounidense, cada dólar gastado en infraestructura estará dedicado a hacer nuestro país más resistente al cambio climático.El Plan de Empleos Estadounidense empleará a personas de todos los oficios del sector de la construcción para construir, preservar y modernizar más de dos millones de viviendas y edificios comerciales. El plan también invertirá en la modernización de las escuelas públicas, la inversión en la infraestructura de los colegios comunitarios y la mejora de los hospitales y edificios federales de VAEl Plan de Empleos Estadounidense movilizará a la próxima generación de trabajadores de la conservación y la resiliencia a través de un nuevo Cuerpo Civil del Clima para trabajar en la protección de nuestras tierras y aguas públicas.El Plan de Empleos Estadounidense necesitará a trabajadores de campos petroleros y mineros para taponar pozos de petróleo y gas huérfanos y limpiar minas abandonadas con el fin de detener las emisiones incontroladas de metano y proteger a las comunidades de productos químicos tóxicos.El Plan de Empleos Estadounidense no dejará atrás a ciertos trabajadores o comunidades. El plan se enfocará en llevar energía limpia e infraestructura moderna, y los millones de trabajos que los acompañan, a todas las comunidades de Estados Unidos.según el Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown, tres cuartas partes de los empleos creados por el plan de infraestructura de la administración de Biden-Harris se destinarían a trabajadores con un diploma de escuela secundaria o menos o a trabajadores con un alto diploma escolar y formación en habilidades.