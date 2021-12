Cómo elegir el videojuego o consola para los menores



Just Dance. Dirigido especialmente para adolescentes a partir de los 12 años, este videojuego y sus diferentes versiones contienen un listado de canciones de diferentes artistas que pondrán a bailar a cualquiera con sus divertidas rutinas de pasos a superar en cada reto. Además, también cuenta con modo exclusivo para niños y 4 adaptaciones del juego. Just Dance está disponible para consolas Nintendo Wii, Nintendo Wii U, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One.

Minecraft. Dirigido a niños a partir de los 7 años, Minecraft es un videojuego que pondrá a volar la imaginación del jugador para crear nuevos mundos. En el juego se tendrá diseñar y construir estructuras tridimensionales hechas de bloques y cubos, dentro de un campo abierto con contexto pixelado. Además, el jugador tiene la tarea de reunir las herramientas y los recursos necesarios para mantener en buen estado los edificios y los animales de los que se haga propietario. Minecraft está disponible para jugar en consolas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360 y Xbox One.

Lego Dimensions. Si tu hijo es amante de los superhéroes, los personajes de historias fantásticas y los legos, este videojuego es perfecto para él, pues en un mismo mundo encontrará a Batman, La Mujer Maravilla, Gandalf de la película El señor de los anillos y Marty McFly de Volver al futuro, para vivir diferentes aventuras en cualquier lugar que elija. Lego Dimensions está disponible para consolas Xbox One, PS4, PS3, Xbox 360, Wii U.

FIFA. Para todos los niños fanáticos del futbol no puede faltar este clásico de videojuegos en cualquiera de sus nuevas versiones. En FIFA, los niños se adentrarán en el realismo que ofrecen los partidos de futbol con sus jugadores y equipos favoritos. Disponible para consolas PS4, PS3, XBOX One, PC, Switch y XBOX 360.



autora del Manual de supervivencia para madres y padres en tecnologías y redes sociales, recomienda lospara poder jugar en familia en menores de hasta 12 años en consolas como la Wii o Nintendo Switch. "Hay que fijarse en la edad recomendada" de los juegos y tener en cuenta la etiqueta Pegi el identificador que señala a partir de qué edad está recomendado el videojuego que queremos comprar, ha insistido Andrea Alfaro.El ránking de la lista de los videojuegos más vendidos en 2021 lo lidera el futbol, y le sigue otros clásicos como el GTA, Call of Duty o Super Mario. La última versión del GTA, (o Grand Theft Auto en realidad) no está recomendado para menores de edad puesto que hay "violencia, drogas, insultos...". Call of duty, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y el juego consiste en batallas históricas, guerras.... hay de todo, por lo que tampoco está recomendado para los menores. Estos son dos ejemplos de los videojuegos más consumidos por jugadores.Entre los diez más vendidos, tan solo podríamos incluir para los menores el FIFA o a Supermario, que aun así son aptos para los menores a partir de 10-12 años.Esta versión del videojuego une a tus personajes favoritos de Super Mario en nuevas aventuras dentro de la pista de carreras. Cada jugador tiene la opción de elegir al piloto que desee como Mario, Luigi, Peach, entre otros nuevos y veteranos, escoger un vehículo y personalizarlo. Mario Kart 8 deluxe está disponible solo para Nintendo Switch.