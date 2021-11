¿Cómo financiar la lucha contra el calentamiento global?

La gran pregunta en la cumbre de Glasgow

Con el fin de los grandes discursos en la Cumbre del Clima de Glasgow comenzó el turno de las negociaciones entre los casi 200 países participantes. El dinero es lo que ocasiona más fricción.Los jefes de estado, entre ellos el de Estados Unidos, Joe Biden, concluyeron el martes sus discursos y dieron paso a la fase de negociaciones, que proseguirán casi por completo a puerta cerrada hasta el final de la cumbre, el 12 de noviembre. La propuesta estrella llegó el miércoles cuando se anunció que una coalición de los mayores inversores, bancos y aseguradoras del mundo se comprometió a utilizar 130,000 millones de dólares en activos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en sus inversiones para 2050."Debemos ser honestos sobre lo que esto significa", dijo en un comunicado Ben Caldecott, director del grupo de finanzas sostenibles de la Universidad de Oxford. "No significa que haya 130,000 millones de dólares en un cofre para su despliegue en una solución al cambio climático hoy. Tenemos que centrarnos urgentemente en la calidad e integridad de las promesas hechas por las instituciones financieras, y no simplemente en su cantidad", añadió.Este compromiso —de más de 450 instituciones financieras de 45 países— es un logro, pero se produce cuando el principal objetivo de la cumbre (poner al mundo en la senda de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Centígrados o 2.7 grados Farenheit, en cumplimiento con los Acuerdos de París) parece difícil de alcanzar, y con fuertes críticas sobreEste acuerdo contra la tala de árboles fue anunciado el martes como “trascendental”, pero organizaciones ecologistas como Greenpeace recuerdan que es una promesa antigua y no cumplida (el objetivo de reducir a la mitad la deforestación de bosques en 2020 y detenerla en 2030 ya se firmó en 2014 en laEl compromiso financiero, conocido como, supondrá que para 2050 todos los activos gestionados por las instituciones implicadas se ajusten a las emisiones netas cero.Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra, ahora enviado del Reino Unido y de la ONU para el clima, dijo: "La arquitectura del sistema financiero mundial se ha transformado para alcanzar el objetivo cero.(...) Este rápido aumento del compromiso de capital a cero neto, a través del GFANZ, hace posible la transición a un mundo de 1.5 grados Centígrados".Pero muchos expertos creen que estas afirmaciones son. La cifra se refiere a los activos que gestionan las empresas, de los cuales solo una pequeña parte se dedicará a inversiones con bajas emisiones de carbono en la próxima década, que es crucial, y en la que las emisiones deben reducirse a la mitad para evitar que la temperatura aumente más de 1.5 grados Centígrados por encima de los niveles preindustriales.Además,: los bancos siguen siendo libres de invertir en combustibles fósiles, y solo necesitan desviar una parte de su financiación a fines de bajar la emisión de carbono en la próxima década.La financiación es clave para acometer la gigantesca transformación económica, imprescindible para abandonar los combustibles fósiles que causan los gases de efecto invernadero y alcanzar el objetivo de cero emisiones.Como dijo el secretario de Asuntos Exteriores de la India, Harsh Vardhan Shringla, ya es hora de que las naciones ricas se enfrenten a los mismos controles de credibilidad en materia de financiación que se espera que acepten los países en desarrollo en cuanto a la reducción de emisiones. "Hay. La presión sobre la acción climática debería ser igual a la presión sobre la financiación climática”,Por otra parte, un grupo de fundaciones filantrópicas y bancos internacionales de desarrollo conocido como Global Energy Alliance (en el que participan Amazon e Ikea, entre otras corporaciones) anunciaron un fondo de 10,500 millones de dólares para ayudar a las economías emergentes a pasar de los combustibles fósiles a las fuentes renovables. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que EEUU apoyaría un mecanismo de financiación que pretende destinar 500 millones de dólares al año a esfuerzos similares mediante la venta de bonos.Reseñamos otros apuntes relevantes de la jornada en la Cumbre del Clima:Mientras en el interior del Centro de Convenciones de Glasgow, donde se celebra la COP, los negociadores y empresas hablan de dinero, fuera ya comenzaron las protestas para denunciar el Greenwashing o lavado verde, cuando los negocios se valen de promesas de protección al medio ambiente para incrementar sus ventas.Estas protestas a pequeña escala son la antesala de las previstas para el viernes y el sábado.que se manifestarán en el centro de Glasgow, y se espera que otro tanto suceda el sábado en la marcha por la justicia climática.Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se mostró "cautelosamente optimista" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para mantener el objetivo de 1,5 C, el punto principal del Acuerdo de París sobre cambio climático, y retomó una analogía futbolística aliñada con su retórica repleta de exageraciones: “Antes había dicho que el mundo iba perdiendo 5-1 en el partido contra el cambio climático, pero el marcador es ahora más bien 5-2 o 5-3. Hemos marcado uno o dos goles y asegurarnos un tiempo extra".Rishi Sunak, el ministro de Hacienda de Reino Unido, anunció a última hora del martes que la City de Londres se convertiría en el primer "centro financiero neto cero" del mundo, y estableció nuevas normas que obligan a las empresas públicas a informar sobre sus planes para lograr emisiones netas cero."Me enorgullece que, bajo el liderazgo del Reino Unido, se haya triplicado el número de empresas financieras comprometidas con planes de emisiones netas cero (…) Juntos podemos aportar el dinero que el mundo necesita para detener el catastrófico cambio climático".