Cómo la inflación afecta el salario y el poder de compra de los estadounidenses

A pesar de que el aumento a la inflación representa 6.2%, los expertos consideran que la inflación no está golpeando del todo a los salarios como se pudiera pensar. Todo tiene que ver con la forma en la que los estadounidenses consumen.Ann Elizabeth Konkel, economista del Indeed Hiring Lab dijo que el impacto de la inflación en los salarios de los trabajadores “depende de su canasta de bienes como consumidor”.Es claro que el índice de precios al consumidor pondera una variedad de artículos de consumo común, pero algunos artículos tienen un mayor precio que otros, por lo que eso no significa que todo tiene un impacto al gasto de los estadounidenses y su salario.Los costos de la energía en octubre contribuyeron al aumento general. La energía subió un 4.8% respecto al mes anterior y la gasolina un 6.2%. Los alimentos subieron un 0.9% y los alimentos en el hogar aumentaron un 1%.Los precios de la energía han subido un 30% en los últimos 12 meses y la gasolina ha subido casi un 50% en el mismo lapso. Los precios de los autos usados ​​subieron un 2.5% en octubre, más del 26% respecto al año anterior.La mayoría de los consumidores no verán que sus costos individuales aumenten en todos los ámbitos. Si los estadounidenses no planean comprar un automóvil, por ejemplo, o no realizarán viaje alguno, entonces, de acuerdo con los expertos no se verán afectados por las áreas más altas de inflación y no tendrán un impacto negativo en sus bolsillos.Es claro que dependiendo del estilo de vida que tengan los ciudadanos, la forma en la que consumen, así como también el rango salarial determinarán su afectación económica por la inflación que se está viviendo en todo el país.Para los expertos las personas con menos ingresos tienen mayores afectaciones en pagos relacionados con los energéticos como la luz o el gas natural, así como también en el consumo de los alimentos. Lo referente al incremento de las facturas de los servicios de la luz y del gas tendrán un mayor impacto en las zonas más frías del país.