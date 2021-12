Cómo llevar a una dieta baja en sodio y buen sabor



No te pases con el pan. Los panes y pastelillos son uno de los principales responsables de la sobrecarga de sodio.



En las últimas semanas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) nos recuerda que el estadounidense medio consume demasiada sal, unos 3.400 miligramos al día. Para los adultos sanos, el límite diario de sodio recomendado por las directrices nutricionales federales es de 2.300 miligramos, el equivalente a una cucharadita de sal de mesa.El exceso de sal se relaciona con ataques cardíacos, derrames cerebrales, enfermedades renales y otras enfermedades crónicas, lo que aumenta la carga de los costos sanitarios en Estados Unidos.Sin embargo, la sal y el sodio no son lo mismo. La sal, un compuesto parecido a un cristal cuyo nombre químico es cloruro de sodio, es una fuente importante de sodio en nuestro cuerpo, un mineral necesario para el correcto funcionamiento de los músculos y los nervios, la hidratación, la regulación de la presión arterial y otros procesos biológicos. Dicho de otro modo, necesitamos una cierta cantidad de sal para sobrevivir. Determinar la cantidad es la parte complicada.Estos son algunos cambios fáciles de considerar para reducir el sodio, sin reducir el sabor:Un pan grande o dos rebanadas de pan pueden contener más de 300 miligramos. Hay formas más saludables de satisfacer tus antojos de almidón.Una papa al horno es baja en sodio y una de las mejores fuentes de potasio. Explora las innumerables variedades de granos integrales repletos de nutrientes con texturas y sabores atractivos que cada vez están más al alcance de los consumidores, como la cebada y la quinua orgánicas.La mayoría de las frutas y verduras, tienen poco o ningún sodio, pocas calorías y muchos otros nutrientes. Si se añaden algunos frutos secos para obtener proteínas, probablemente tampoco echarás de menos la carne. Añade un poco de arroz integral u otro grano saludable y ya es una comida completa.Los niveles de sodio de las carnes, el pollo y los mariscos son muy variados: algunos son relativamente bajos si son frescos y naturales; otros son escandalosamente altos si fueron inyectados con una solución que contiene sodio, como suele ocurrir con el pollo del supermercado. Lee la etiqueta o pregunta al carnicero.El ketchup, la pasta de tomate, la salsa de tomate, la sopa de tomate enlatada, la salsa de pasta comercial y la salsa picante embotellada son atajos muy prácticos para conseguir comidas sabrosas. También suelen estar cargados de sodio, a menos que elijas una variedad baja en sal o sin sal añadida. Pero un tomate fresco grande, o una taza de tomates cherry, contienen menos de 10 miligramos, sin mencionar un montón de otros nutrientes, y no contiene jarabe de maíz u otros aditivos para compensar la pérdida de sodio.Si bien las hojuelas de avena instantánea tienen un alto contenido en sodio, las hojuelas normales o de cocción rápida no lo tienen. Potencia el sabor y los nutrientes añadiendo fruta fresca o seca, frutos secos tostados, azúcar morena o miel o nueces tostadas.Ahora hay muchas mezclas comerciales de hierbas en el mercado, pero es sencillo y más barato hacer las propias con lo que tengas en tu especiero.