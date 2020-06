Cómo mantener limpios los smartphones y dispositivos del hogar por Covid-19

Todos nos vemos afectados por la pandemia y te ofrecemos algunos tips para mantener limpios y desinfectados nuestros dispositivos electrónicos.Si bien limpiar el celular es una de muchas medidas recomendadas por expertos para tratar de frenar la propagación del virus, hacerlo hará también que dure más y no se dañe por el polvo u otras sustancias que podrían reducir su correcto funcionamiento.Antes de proceder a limpiarlo, recuerde cumplir con estos puntos:- Apagar el teléfono, desconectar todos los cables, el celular tampoco debe estar cargándose cuando se limpie, no rociar sustancias desinfectantes directamente al teléfono, no sumergir en ningún líquido de limpieza, no usar rociadores de aire comprimido y/o materiales abrasivos.Para hacerlo de la forma correcta, le recomendamos usar paños que no rayen la pantalla de tu equipo. Puede usar también toallas desinfectantes, aunque es importante exprimirlas antes de usar.Evite pasar la toalla por cualquier puerto o toma de audífonos de su celular y recuerde esperar algunos minutos paraantes de encenderlo nuevamente.Gracias a nuestras refrigeradoras es que podemos mantener frescos nuestros alimentos y hacer que tengan mayor duración en buenas condiciones. Es por eso que es importante mantenerla ordenada, de modo que no solo se vea bonita a la vista, sino que también mantenga una higiene adecuada. Para lograr una óptima durabilidad de la refrigeradora, así como mantener nuestros alimentos desinfectados y listos para comer, se recomienda lo siguiente:Cada mes, uno debe dedicar una mañana o tarde a limpiar la refrigeradora. Para ello, se debe retirar todo lo que haya dentro, incluyendo los cajones y estantes. Puede usar algún producto de limpieza o alguna mezcla casera como agua tibia + bicarbonato.Deje por algunos minutos las puertas abiertas para que se seque naturalmente; recuerde que si queda mojada puede provocar hongos y malos olores. En estos momentos, conviene más que sea aseada cada 15 días.La estufa es donde se cocinan la mayoría de nuestros alimentos, por eso hornillas, horno y demás deben estar limpios para una óptima utilidad. Para casos de acumulación de sarro que requieren cuidado extra, el vinagre con agua hervida es la mejor opción. Con esta mezcla mágicamente lograrás renovarla por completo.Para realizarlo mezcle 1/2 taza de vinagre blanco, con 1/2 taza de jabón líquido y 1 taza de agua. Aplique un poco de la fórmula sobre su estufa y limpie con una esponja, luego retire con otra humedecida."El Periódico Latino invita a sus lectores y público en general a tener conciencia de la importancia de tener sus aparatos limpios y con ello prevenir cualquier otro padecimiento viral".