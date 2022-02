Cómo obtener pruebas de Covid-19 gratuitas en casa

Puedes obtener cuatro pruebas gratuitas del gobierno y tu aseguradora está obligada a cubrir hasta ocho de estas pruebas al mes. El problema está en los detalles.

Con la variante Ómicron muchos estadounidenses confían en las pruebas para saber si ese dolor de garganta es por COVID-19 y si esa exposición en el trabajo produjo una infección activa.Cualquier persona en los Estados Unidos puede pedir ahora un total de cuatro pruebas por hogar a través de COVIDtests.gov. El Servicio Postal de los Estados Unidos te enviará las pruebas directamente a la puerta de tu casa de forma gratuita.Para las muchas personas que necesitan más pruebas, las aseguradoras de salud privadas ahora deben cubrir el costo de hasta ocho pruebas de antígenos en casa por persona, al mes, a partir del 15 de enero. Lo que tienes que hacer exactamente para obtener esas pruebas sin costo alguno variará en función de tu plan de seguro.Las nuevas normas federales ofrecen a las compañías de seguros algunas opciones. Si tu aseguradora establece una red de farmacias y comercios, deberías poder obtener las pruebas en uno de esos establecimientos de la red sin costos iniciales. Esto podría implicar llevar las pruebas al mostrador de la farmacia y hacer el pago con la tarjeta del seguro.Si compras las pruebas en un establecimiento fuera de la red, puedes presentar una solicitud de reembolso de hasta $12 por prueba. Si tu aseguradora no establece una red de establecimientos, tendrá que reembolsarte el costo total de las pruebas cubiertas.Hay algunas advertencias. Tu aseguradora no está obligada a cubrir el costo de las pruebas que te exigen en tu empresa o centro de estudios. La política de reembolso tampoco se aplica a las personas sin seguro privado.Aunque las normas federales exigen que las aseguradoras cubran hasta ocho pruebas al mes, los detalles se dejan en manos de cada compañía de seguros.Esto significa que los consumidores tienen que consultar con su plan de salud para saber exactamente cómo se cumplen los requisitos federales.Consulta el sitio web de tu aseguradora; muchas han publicado instrucciones o preguntas frecuentes para encontrar pruebas cubiertas o conseguir el reembolso de éstas.Hemos realizado una comprobación al azar de las políticas actuales de una muestra de aseguradoras para obtener las pruebas rápidas de Covid-19 en casa.Asegúrate de consultar con tu plan de salud para saber qué se necesita.Los miembros dedeben presentar una solicitud de reembolso. En la mayoría de los casos, las pruebas tendrán cobertura de los beneficios de farmacia de los afiliados.ha publicado un nuevo formulario de reclamación del kit de prueba Covid-19 de venta libre en su centro de recursos sobre el coronavirus.Los afiliados deben completar el formulario de reembolso y asegurarse de incluir el producto/marca del kit de prueba, el propósito de la prueba, la información sobre el asegurado y una copia del recibo de compra que muestre la fecha de compra y los cargos.dice que sus afiliados pueden comprar las pruebas de Covid-19 en una farmacia de la red sin ningún costo inicial, pero advierte que, dado que el proceso es tan nuevo, es posible que la farmacia no esté preparada para procesar los kits de pruebas a través de tu seguro.Los afiliados también pueden comprar las pruebas y enviar un recibo detallado junto con un formulario especial de reembolso a la dirección que figura en la tarjeta de afiliación. La tramitación de la reclamación puede tardar hasta 30 días, y el reembolso se enviará en forma de cheque a la dirección del domicilio que la empresa tenga registrada.