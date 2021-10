Cómo prepararse para sacarle provecho al mayor aumento en el cheque del Seguro Social en 40 años

Más de 70 millones en EE.UU. recibirán alrededor de 92 dólares extra al mes a partir de diciembre y enero tras el aumento del 5.9% en los cheques por la inflación. Esto es lo que debe saber sobre el ajusteLa gente que recibe beneficios de la seguridad social está a punto de ver un aumento en sus cheques.La Administración del Seguro Social informó el miércoles pasado que el monto entregado aumentará en un 5.9%, según el ajuste anual por la inflación. Es el mayor aumento en los últimos 40 años y se espera que ayude a los beneficiarios a cubrir los costos crecientes de muchos productos y servicios básicos.Esto significa que más de 70 millones de estadounidenses recibirán cheques más cuantiosos. Los aproximadamente 8 millones de beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por su sigla en inglés), obtendrán el aumento a partir del 30 de diciembre, mientras que alrededor de 64 millones que reciben el Seguro Social lo verán en enero.El ajuste de 2022 por el costo de vida agregará aproximadamente 92 dólares por mes a un beneficio de jubilación promedio de 1,565 dólares por mes, según algunas estimaciones.“El ajuste del costo de la vida es un ajuste que se hace de manera automática cada año y es una de las características más valiosas del Seguro Social”, afirmó Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo enfocado en expandir los beneficios de la seguridad social.Esto es lo que los beneficiarios deben saber sobre el ajuste de este año.¿Qué acciones debe tomar?Las personas que ya reciben los beneficios del Seguro Social no necesitan hacer nada más para obtener el aumento; los cheques se ajustarán automáticamente.Sin embargo, antes de que eso suceda, es posible que los beneficiarios quieran aprovechar para revisar sus presupuestos mensuales y ver en qué van a usar ese dinero extra.“Realmente necesitan prestar atención a las cifras y lo que ese aumento significa para ellos, lo que significará para su ingreso mensual”, dijo la planificadora financiera Diahann Lassus, quien es directora de la compañía Peapack Private Wealth Management, con sede en New Providence, Nueva Jersey. Contar con ese dinero extra cada mes puede ayudar a algunas personas a pagar sus deudas o a destinar una parte a un fondo de ahorro para emergencias, explicó.“Es como cuando trabajas y obtienes un aumento de salario, ¿hay otras cosas en las que te puede servir ese dinero?”, dijo Lassus.La inflación y Medicare se comerán una parteLos beneficiarios del Seguro Social deben entender que el aumento que recibirán no fue pensado como una forma de aumentar sus ingresos o presupuestos, sino para que puedan mantener igual su costo de vida a medida que aumenta la inflación.Actualmente los precios de cosas como la renta, el gas, la electricidad y la comida han aumentado debido a la inflación.Además, aquellos que están inscritos en Medicare o Medicaid probablemente tampoco verán reflejado todo el aumento del 5.9% debido a las primas asociadas con la atención médica. En noviembre, por ejemplo, habrá aumentos en las primas de la Parte B de Medicare por un estimado de 10 dólares mensuales, pasando de 148.5 en 2021 a 158.5 en 2021.Por lo general, esos pagos se descuentan del Seguro Social y pueden afectar el ajuste. Sin embargo, una regla especial llamada disposición de exención de responsabilidad protege a las personas de recibir cheques del Seguro Social de menor monto por los descuentos de Medicaid y Medicare.“Es posible que no obtenga mucho más debido a las primas de Medicare”, dijo Altman.Después de que se anuncien las primas, los beneficiarios deberían recibir en diciembre una carta de la Administración del Seguro Social en la que se detallará de cuánto serán sus cheques en 2022, agregó.Los impuestos pueden subirSi el cheque de la seguridad social es su única fuente de ingresos, por regla general no habrá ningún cambio, según Trenda Hackett, editora técnica de impuestos del negocio fiscal y contable de Thomson Reuters.Sin embargo, si usted es alguien que recurre a otras cuentas de ahorro para la jubilación además del Seguro Social o está trabajando y recibiendo beneficios, es posible que parte de sus cheques pasen a estar sujetos a impuestos, dependiendo de sus ingresos externos.“Los contribuyentes que reciben otras fuentes de ingresos por encima del monto del umbral, además de los beneficios del Seguro Social, tendrán que pagar más impuestos si sus ingresos superan el monto base", explicó Hackett.Para evitar sorpresas cuando llegue el momento de pagar los impuestos, puede ser una buena idea consultar a un asesor fiscal para saber cómo afectará el ajuste a sus ingresos gravables.Puede que no haya otro gran ajuste en mucho tiempoEl hecho de que se haya hecho un ajuste récord este año no significa que los afiliados al Seguro Social deban contar con aumentos similares en el futuro próximo.De hecho, este gran aumento en 2022 podría indicar que no habrá grandes ajustes en los próximos años. La última vez que hubo un aumento similar, del 5.8% en 2009, no hubo más ajustes en los dos años siguientes.“La gente no debería decir, ‘Bueno, esto va a suceder todos los años”, explicó Altman.