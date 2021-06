Cómo solicitar una visa de trabajo temporal H-2B en Estados Unidos



Ocurre una sola vez: un peticionario argumenta que la necesidad ocurre una sola vez y demuestra que no ha contratado antes a trabajadores para realizar el servicio y no los necesitará en el futuro, o que es una situación de empleo permanente pero que un evento temporal o de corta duración creó la necesidad de un trabajador temporal.



Es por temporada: el servicio o trabajo para el cual busca trabajadores está relacionado por un evento o patrón de eventos de naturaleza recurrente.





El peticionario presenta una solicitud de Certificación de Empleo Temporal para Mano de Obra Extranjera del DOL.

El peticionario deberá presentar un Formulario I-129 ante USCIS.

Los trabajadores candidatos que estén fuera de EE.UU. deberán solicitar la visa H-2B en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero para luego solicitar admisión en un puerto de entrada. A la cita deberán llevar un pasaporte vigente, un número de petición válido (se encuentra en la oferta de trabajo) y el comprobante de pago de solicitud de visa de US$ 190.



Cada año, Estados Unidos otorga miles de visas H-2 a trabajadores con o sin experiencia (no profesionales y sin un título académico) para trabajar temporalmente en el país. Esta categoría se divide en dos tipos de visas: la H-2A para trabajadores agrícolas y la H-2B para trabajadores no agrícolas.En 2020, EE.UU. otorgó un total de 65.716 visas H-2B, ocupadas mayormente por jardineros, trabajadores forestales y cortadores de carnes.Los países cuyos ciudadanos recibieron un mayor número de visas H-2B fueron México con un 74,7%, seguido por Jamaica con un 8,9% y Guatemala con un 2,7%, según un reporte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).A diferencia de las visas H-2A, las visas H-2B están sujetas a un límite anual determinado por el Congreso que actualmente es de 66.000 trabajadores por año.Sin embargo, en mayo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) de EE.UU. anunciaron que aumentarán el límite a un máximo de 22.000 visas adicionales hasta finales del año fiscal 2021 «para garantizar que las empresas estadounidenses están equipadas con los recursos necesarios para recuperarse con éxito y contribuir a la salud económica de las comunidades locales», indicó el DHS.Según el DHS, 16.000 de estas visas permitirían a los empleadores contratar a trabajadores con visas H-2B que ya se encuentran en EE.UU. sin tener que esperar la aprobación de una nueva petición, mientras que 6.000 están reservadas para nacionales de Guatemala, El Salvador y Honduras con el fin de «expandir las vías legales de oportunidades en Estados Unidos».Pero, ¿cuál es el proceso para solicitar esta visa y quién califica? A continuación te explicamos los pasos para obtener una visa H-2B.Requisitos para los empleadoresEl peticionario o empleador deberá demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén “capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal”.Emplear trabajadores bajo la visa H-2B no deberá afectar adversamente a trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares, y el trabajo de los trabajadores candidatos deberá ser de carácter temporal. El USCIS considera como temporal si un trabajo:A grandes rasgos, el proceso de solicitud al programa H2-B, es el siguiente:¿Por cuánto tiempo puedo trabajar en EE.UU. con una visa H2-B?El periodo de estadía máximo es de 3 años. Después de los 3 años, los beneficiarios de las visas H-2B deberán salir de EE.UU. por un periodo de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar la readmisión bajo el mismo tipo de visa.La visa H-2B se otorga por un plazo de un año, aunque esta puede solicitarse dos extensiones de hasta un año cada una. La solicitud de extensión deberá presentarse antes de su vencimiento y los trabajadores podrán permanecer en EE.UU. durante el proceso de extensión.Los trabajadores que reciben la extensión no tienen que tramitar una nueva visa, siempre y cuando no salgan de EE.UU., y en caso de regresar a su país de origen, deberán solicitar una nueva visa antes de reingresar al país norteamericano.¿Puedo traer a mi familia a EE.UU.?Sí. Un trabajador H-2B puede traer a su cónyuge o hijos solteros menores de 21 años bajo la clasificación H-4. Sin embargo, los familiares no son elegibles para trabajar en EE.UU.Países elegibles para visas H-2BEstos son los países de Latinoamérica elegibles para participar en el programa H-2B en 2021:Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, MéxicoNicaragua, Panamá, Perú, Uruguay