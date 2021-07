Complot para matar al presidente Moise se organizó en Santo Domingo

Policía de Haití así lo asegura

El director de la policía nacional de Haití detalló los avances de la investigación del magnicidio, que asegura que se habría planificado en una reunión en República Dominicana. El exjefe de seguridad presidencial ha sido detenido para averiguaciones.Las investigaciones sobre el, perpetrado el pasado 7 de julio, han avanzado rápidamente en las últimas horas. La policía depresentó ante la prensa una fotografía de lo que afirma que es una reunión enen la que participaron los supuestos cerebros del magnicidio y los responsables financieros.El director general de la policía, Léon Charles, detalló los contactos entre los presuntos implicados y aportó detalles sobre la supuesta red que cuenta con ramificaciones en Estados Unidos y Colombia.El funcionario señala como principal responsable de la trama al doctor, un médico residente en Estados Unidos, completamente desconocido en la política haitiana y que, según la versión de las autoridades, planeaba asesinar a Moise para reemplazarlo en la jefatura del Estado.En la reunión de Santo Domingo, según la Policía, participaron además de Sanon, otras cinco personas, entre ellas el venezolano, director de la empresa de servicios de seguridad CTU Security, con sede en Doral, Florida, que es sospechosa de contratar a los mercenarios colombianos que habrían perpetrado el ataque.También asistieron a la cita, responsable de la empresa de consultoría financiera del Sur de Florida Worldwide Capital Lending Group, señalada como la compañía que financió la operación.Además, estaban presentes el exsenador haitiano, quien actualmente está siendo buscado para su arresto; el alcalde de Jacmel (sur del país),, y, detenido junto a los mercenarios colombianos y sospechoso de ser el enlace con CTU Security."Todos los elementos que planificaron, ejecutaron el asesinato se reunieron en el hotel de Santo Domingo", aseguró Charles.Siete días después del asesinato de Moisedel fallecido presidente.De acuerdo con la información, Hérard ha sido puesto en aislamiento tras una audiencia en la sede de la Inspección General de la Policía Nacional de Haití.El oficial no compareció el miércoles a una citación, al igual que el comisario de división, coordinador de seguridad del presidente, que debía comparecer ante el tribunal el martes, según un comisario de la fiscalía.Hérard fue convocado a raíz de la aparente facilidad con la que los asesinos mataron al jefe de Estado haitiano. También está siendo investigado por Bogotá por sus múltiples viajes a Colombia, donde residen varios de los sospechosos, y a otros lugares de Sudamérica.El jefe de la policía también anunció el arresto de, que encabezó a un grupo rebelde conocido como Frente Nacional Revolucionario para la Liberación y Reconstrucción de Haití. El grupo controló partes del país después del golpe de Estado de 2004 en el que fue derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide.Las autoridades dijeron haber encontrado varias armas en su casa, entre ellas un sable, dos granadas y un fusil AR-15.Además, los agentes arrestaron a un haitiano identificado como, acusado de proveer a los sospechosos albergue y las sirenas que colocaron en sus vehículos, con la asistencia de otro sospechoso, James Solages, un haitiano-estadounidense detenido hace días.Por el momento, 23 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 colombianos y cinco haitiano-estadounidenses, mientras que tres colombianos fallecieron en tiroteos con la Policía.La Policía también ha aplicado medidas cautelares contra 24 agentes y responsables de las unidades de seguridad responsables por no proteger a Moise, cuatro de los cuales están en aislamiento.La Justicia ha emitido órdenes de búsqueda y captura contra cuatro haitianos más que, según confirmó Charles, están implicados en el caso.Entre ellos, figura el exsenador, sospechoso de ser el tesorero del grupo y de coordinar encuentros con los mercenarios, entre otras tareas, como el alquiler de vehículos y el pago de materiales.Otro de los implicados es, exfuncionario de la Unidad Anticorrupción del Gobierno, que es señalado como el coordinador de la operación en el terreno y de la logística.En concreto, la policía lo acusa de haber alquilado una casa cerca de la casa del presidente, usada en la operación, y de haber falsificado placas de vehículos y de los logotipos de la DEA supuestamente usados por el comando., condenado en 2015 en Estados Unidos por, también es apuntado como coordinador de la operación y, supuestamente, alojó a los mercenarios tres días antes del asesinato.El empresario, también en búsqueda y captura, está acusado de coordinar encuentros entre los mercenarios y de encargarse del alquiler de vehículos y del pago de materiales.“Estamos buscando a estos asesinos, y a donde sea que vayan debemos capturarlos, arrestarlos y presentarlos ante la justicia”, declaró Charles.La prensa colombiana, basándose en investigaciones que adelantan las autoridades haitianas y el, nombra al mismo primer ministrocomo uno de los principales autores intelectuales del magnicidio.La cadenainformó este jueves que los investigadores haitianos y estadounidenses determinaron la complicidad del premier haitiano tras realizar un registro de llamadas telefónicas y fotografías del primer ministro con los mercenarios colombianos.Pero una fuente en Estados Unidos dijo al diario El Tiempo que si bien hay versiones que apuntan a Joseph, por ahora,“Hay una investigación en curso y no ha finalizado, pero sí se está indagando. Como le digo, solo puede hacerse un plan de estos (implicados) con funcionarios del alto gobierno”, señaló la fuente.En declaraciones a Bloomberg, el ministro de Elecciones,, dijo: "Si se observa el perfil de estas personas -y conozco muy bien a algunas de ellas-responsables o que estén detrás de ese asesinato"."Ciertamente, creo que tienen vínculos con gente poderosa, y creo que la investigación nos llevará hasta allí", añadió.Uno de los mercenarios colombianos que participaron en el complot, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad,El mandatario haitiano fue atacado a tiros en su cama cuando descansaba con su esposa Martine, quien resultó herida y actualmente se recupera en un hospital en Miami. Sus dos hijos alcanzaron a esconderse en un baño.Las pruebas forenses indican que Moise fue sometido a torturas. Su cadáver tenía, además de los impactos de arma de fuego, fracturas en un brazo y un pie.“Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen”, relató el juez Carl Henry Destin.Todavía no está claro qué ocurrió con el resto del grupo de militares retirados de nacionalidad colombiana que están detenidos o en fuga.