Comunidad bloquea auto de ICE y logra que liberen a inmigrante recién detenido

De acuerdo con información de medios locales y grupos de activistas, los agentes llegaron el lunes a una vivienda de Lloyd Street para detener a Robelio Gonzales, un inmigrante guatemalteco, que estaba con su hija menor de edad en ese momento.Un familiar del inmigrante llamó a Lynn United For Change, una organización defensora de los inmigrantes. Unos 40 activistas llegaron al lugar y rodearon el auto donde Gonzales estaba esposado. Vecinos y la Policía de Lynn también llegaron a la escena.El inmigrante, que ICE asegura fue deportado tres veces en el pasado y fue condenado por entrada ilegal a EE.UU. en 2011, fue liberado cerca de la 1:30 p.m. en medio de la algarabía de los presentes.Relacionado: Los inmigrantes objetivo de ICE en nuevas redadas“Todo lo que pudimos hacer fue movilizarnos, acercarnos a nuestros amigos en la comunidad, nuestros aliados, presentarnos y usar nuestros cuerpos para proteger a nuestro miembro de la comunidad … para tratar de evitar que una familia se separe sin ninguna razón”, dijo a WHDH Isaac Simon Hodes, miembro de Lynn United For Change.Gonzales celebró con señales de gratitud hacia los activistas. La Policía de Lynn dijo que el hombre fue liberado porque ICE no puede detener a un adulto si un menor queda sin supervisión.El inmigrante debe volver a una oficina de ICE en unos pocos días. No hubo cargos contra los activistas que llegaron a la escena