Con polémico arbitraje, Portland Timbers rescató agónico empate ante América

Con un polémico penal en el tiempo de compensación, Portland Timbers rescató el empate ante las Águilas de Santiago Solari.Otra vez la polémica y otra vez el arbitraje... Con un polémico penal en el tiempo de compensación, Portland Timbers rescató el 1-1 ante el América de Santiago Solari por la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions League.Cuando el partido se moría con la ventaja que América había conseguido gracias al gol de Roger Martínez, el árbitro sancionó penal por una supuesta mano de Bruno Valdez, aunque parecía haber recibido una falta previa que provocó que cayera al suelo y tapara el tiro con la mano. Felipe Mora no perdonó y decretó el empate final.Fue un partido de dos tiempos en el que América supo tomar la pelota y dominar los primeros 45 minutos y luego no supo soportar el embate que Portland Timbers le presentó en el complemento con la complicidad del árbitro.América y Timbers, entre empujones; se le escapa el juego al árbitroLas Águilas de Solari volvieron a demostrar eficacia y solidez defensiva para conseguir un resultado que los pone muy cerca de la Semifinal del torneo regional pese a que no generaron muchas oportunidades de gol.De hecho, Roger Martínez fue el mejor hombre del cuadro azulcrema y quien tuvo la primera de peligro con un disparo de fuera del área que obligó al portero del Timbers a tirarse y meter un gran manotazo para salvar su marco.Sin embargo, fue sobre el final del primer tiempo cuando vino la falta que le abrió el camino a las Águilas. Bravo derribó a Richard Sánchez en el área, el árbitro marcó la pena máxima y Roger cobró de gran forma para poner el 0-1 en el marcador.Ya para el segundo tiempo, el Timbers de Giovanni Savarese se volcó al frente y muy cerca se quedó del empate con un disparo de Asprilla al travesaño y luego remate incómodo de Chará que casi se le cuela a Memo Ochoa.¡Era un golazo! Intento de Asprilla que se queda en el travesañoLas Águilas volvieron a sufrir con lo ríspido y lo rudo que se tornó el partido ante la ineficencia del árbitro por mostrar las tarjetas e incluso expulsar a los jugadores del Timbers que tundieron a los jugadores azulcremas.Poco a poco el América comenzó a retomar la pelota y a manejar el ritmo del juego para bajar las revoluciones y sobrellevar el encuentro que le dejó una buena ventaja a las Águilas que ahora recibirán al cuadro de Portland en el Azteca para buscar finiquitar la serie.