Con un pie en la final: América tomó buena ventaja ante Philadelphia Union

El duelo de Vuelta se jugará a mediados de septiembre y si América marca un gol, Philadelphia Union necesitará mínimo tres goles.Echando mano de los medallistas olímpicos y con la dosis de suerte necesaria, América derrotó 2-0 a Philadelphia Union en el duelo de Ida por las Semifinales de la Concacaf Liga de Campeones.Sebastian Córdova, Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez fueron titulares apenas unos días después de haber conseguido la medalla de Bronce en Tokyo 2020 y Henry Martín entró de cambio.El primer susto del partido llegó del lado del América que al minuto 2 estuvo muy cerca de irse abajo en el marcador tras el buen desborde de Gazdag y un centro raso que Przybylko remató de taquito y se fue apenas abierto del arco de Memo Ochoa.Las Águilas respondieron pronto cuando ‘Cachorro’ Sánchez apareció solo en el área para meter un cabezazo que Andre Blake sacó e gran forma en lo que fue el primer aviso de los locales, pues en la segunda no perdonaron.Sebastián Córdova cobró un tiro libre que estrelló en la barrera y en el rebote, Richard Sánchez no la pensó dos veces y prendió el balón que encontró un desvío de la defensa para vencer a Blake y poner el 1-0.A partir de ese momento el duelo se tornó ríspido y con muchas faltas al grado de que Mauro Lainez le tiró un diente a Olivier Mbaizo en un forcejeo que minutos después obligó al primer cambio del cuadro de la MLS.¿Mauro Lainez le tiró un diente? Olivier Mbaizo se queja de un manotazoEl juego siguió muy cortado en el segundo tiempo, tuvo empujones manotazos y poca claridad de ambos equipos al frente como si se conformaran con la ventaja mínima para las Águilas de Solari.Vinieron los cambios y con ellos también el feo error de la defensa de Philadelphia Union que perdió la pelota en la salida, llegó a los pies de Richard Sánchez dentro del área y llegó una barrida a destiempo que lo derribó pero el árbitro dejó seguir en primera instancia....¡Polémica! Aguilera da empujón en el área y no señalan penalFue instantes después que el VAR lo llamó, revisó la jugada en el monitor y entonces marcó el penal que Emanuel Aguilera cobró para el segundo del América que prácticamente encamina la serie al no recibir gol de visitante.Ahora el duelo de vuelta será a mediados de septiembre, mismo en el que el cuadro de la MLS deberá pensar en marcar al menos dos goles sin recibir y América podría darse el lujo de perder por la mínima diferencia.