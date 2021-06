Condado de Greenville retira fondos a "Wings of the City"

En una votación de 8 a 4, el Consejo del Condado de Greenville decidió negar a la organización sin fines de lucro Hispanic Alliance una subvención de $ 7,500 para promover la exhibición de arte público “Wings of the City” en el centro de la ciudad de Greenville.El Voto para denegar fondos para la Alianza Hispana puso fin a semanas de debate dentro y fuera de las cámaras del consejo sobre si el arte es apropiado o no para exhibición pública.Votaron para negar fondos: Dan Tripp, Ennis Fant, Joe Dill, Michael Barnes, Stan Tzouvelekas, Steve Shaw, Will Meadows, Xanthene Norris.Votaron para aprobar los fondos: Butch Kirven, Chris Harrison, Liz Seman, y Lynn Ballard.La exhibición itinerante de nueve estatuas de bronce del artista mexicano Jorge Marín se instaló en el centro de Greenville en abril.Con hombres parcialmente desnudos con alas angelicales al estilo de artistas barrocos del siglo XVII, la exhibición se convirtió en un punto de conflicto en una reunión del Comité de Finanzas del Consejo del Condado el 10 de mayo, que votó 4-1 para no dar fondos a la Alianza Hispana para promover la exhibicion.Tras la votación del Consejo del Condado los fondos se asignaron al evento Artisphere del próximo año.Carolyn Watson, profesora jubilada de historia del arte en la Universidad Furman, habló antes de la votación para denunciar la exhibición de arte como "sexualmente perversa". Watson cuestionó si la exhibición era un “avatar de una deidad sedienta de sangre” y la comparó con el arte presentado en los templos de sacrificios humanos en las antiguas sociedades aztecas.Muchas personas expresaron su apoyo a la exhibición, incluida la presidenta de la Junta de la Alianza Hispana, Ellen Stevenson, quien describió Wings of the City como un tema de conversación entre comunidades dispares."Aunque decepcionante, esta decisión no va a debilitar nuestro compromiso de apoyar la recuperación económica de nuestra comunidad", dijo la Alianza Hispana en un comunicado después de la reunión. La Alianza Hispana ahora está recaudando fondos para continuar promoviendo "Wings of the City".Debido a que la exhibición está dentro de los límites de la ciudad, el condado no tiene la autoridad para quitarla. Los líderes de la ciudad de Greenville han dicho que no tienen planes de hacerlo.Gritos de "¡Alabado sea Jesús!" se escuchaban dentro de las cámaras del consejo después de que se convocara la votación.