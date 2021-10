Congresista advierte que el panel que investiga el asalto al Capitolio podría pedir enjuiciamiento de colaboradores de Trump

El representante Adam Schiff, miembro del comité que investiga el intento de insurrección ocurrido el 6 de enero, aseguró en una entrevista que el panel está dispuesto a pedir la intervención del Departamento de Justicia si los involucrados continúan negándose a testificar.El panel que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ocurrido el pasado 6 de enero, está preparado para pedir enjuiciamiento de colaboradores del expresidente Donald Trump que se han negado a cumplir con las citaciones, de acuerdo con un miembro clave del grupo.En una entrevista, Adam Schiff, miembro del panel y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, afirmó que “quiere asegurarse de que estos testigos vengan y testifiquen, y estamos preparados para seguir adelante e instar al Departamento de Justicia a enjuiciar penalmente a cualquiera que no cumpla con su deber legal”.Entre los funcionarios del gobierno de Trump que se han negado a responder las citaciones para mostrar documentos y testimonios, está el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, el subjefe de gabinete Dan Scavino, el estratega Steve Bannon y el asistente del Pentágono Kash Patel.La representante Liz Cheney, uno de los dos únicos republicanos en el comité, también ha dicho que hará cumplir las citaciones. Cheney es de los pocos miembros del Partido Republicano que se ha atrevido a criticar a Donald Trump abiertamente.Schiff también aplaudió la decisión de la administración de Biden de no invocar el privilegio ejecutivo sobre los documentos relacionados con el asalto al Capitolio.El pasado 6 de enero, una turba de simpatizantes de Trump intentó interrumpir por la fuerza la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 bajo supuestas sospechas de “fraude” que no han sido probadas al día de hoy.Los insurreccionistas asaltaron el Capitolio después de asistir a un mitin de Trump, donde exhortó a sus seguidores a “luchar como endemoniados” con tal de revertir su derrota electoral.Schiff aseguró que el panel de la Cámara de Representantes espera recibir los documentos sobre lo ocurrido ese 6 de enero “muy pronto”.“Aplaudo al gobierno de Biden por no hacer valer el privilegio ejecutivo”, aseguró, “por no intentar privar al pueblo estadounidense del conocimiento de los hechos”.Por su parte, los abogados de Steve Bannon anunciaron que su cliente no cumpliría con su orden de citación, e incluso intentaron usar el privilegio ejecutivo para protegerse. Analistas señalan que, aunque el privilegio ejecutivo se aplica a las comunicaciones que sostiene el presidente que la Casa Blanca desea mantener en secreto, Bannon no trabajaba para él aquel 6 de enero.Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de Trump y autora del libro “I’ll take your questions now: what I saw at the Trump White House” (“Tomaré ahora sus preguntas: lo que vi en la Casa Blanca de Trump”), también concedió una entrevista este domingo, donde dijo que la idea de que el expresidente volviera al poder es “aterradora” y que su objetivo principal sería la “venganza”.Grisham afirmó que si Trump “vuelve a presentarse en 2024, no tendrá barreras, porque no tiene que preocuparse por la reelección y puede contratar a quien quiera. Y creo que eso incluye a las personas con la mentalidad del 6 de enero… imagínense a quién podría poner en el Departamento de Justicia, sabiendo que no habrá consecuencias”.La exsecretaria de prensa aseguró: “Creo que no será más que venganza, retribución y cómo puede beneficiarse a sí mismo. Habrá indultos. Creo que habrá políticas muy draconianas que irán demasiado lejos. Así que opino que si es reelegido, será un momento realmente aterrador”.