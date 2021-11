Proyecto de ley para evitar deportación de veteranos

Biden prometió revisar la expulsión de migrantes que defendieron el país, pero abogados avisan de que sólo el Congreso puede adoptar una decisión que otro presidente no revierta.

Un grupo de senadores demócratas anunció un proyecto de ley que tiene el objetivo de poner fin a la deportación de veteranos de guerra inmigrantes, abriendo así la vía para que obtengan la ciudadanía junto a sus familias y para que los que ya han sido expulsados puedan regresar al país que defendieron.El Centro Unificado de Recursos para Veteranos Deportados de Estados Unidos, en la ciudad mexicana de Tijuana, estima que hay al menos 1,000 militares deportados viviendo en unos 40 países.En los últimos años, el Gobierno ha permitido el regreso de una veintena de personas, principalmente las que han cometido delitos menos graves, como posesión ilegal de armas de fuego o manejar bajo los efectos del alcohol. Los indultos aprobados por gobernadores también han allanado el camino para algunos retornos, aunque estos pueden tardar años en concretarse.El plan de los senadores demócratas va en línea con la promesa hecha por el presidente, Joe Biden, al llegar a la Casa Blanca de revisar las deportaciones de veteranos de guerra y sus familias."Como padre de un militar, el presidente conoce los sacrificios que nuestros hombres y mujeres de uniforme hacen por nuestro país todos los días. La aplicación de las políticas migratorias por parte de la Administración se centrarán en aquellos que son una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, no en las familias militares, los miembros del servicio o los veteranos", dijo el Gobierno en un comunicado en febrero. 02104:38Como parte de este compromiso, el Departamento de Seguridad Nacional anunció en julio los primeros pasos para permitir el regreso al país a aquellos que sirvieron en el Ejército."Nos hemos comprometido a traer de vuelta a los miembros del Ejército, a los veteranos y a sus familiares directos que fueron expulsados injustamente y a garantizar que reciban las prestaciones a las que pueden tener derecho", manifestó el secretario, Alejandro Mayorkas.Asimismo, dio la orden de frenar los procesos de deportación pendientes contra veteranos o sus familiares directos.El proyecto presentado por los senadores demócratas propone que un Comité Asesor de Inmigración para Familias de Militares revise los casos excombatientes no estadounidenses y los miembros de sus familias que se enfrentan a ser expulsados y recomiende interrumpir la deportación."Estados Unidos tiene la obligación de apoyar a los veteranos y a sus familias, independientemente de su estatus migratorio", afirmó en un comunicado el senador Alex Padilla, demócrata por California."Desde la creación de nuestra nación, ciudadanos y no ciudadanos han servido juntos en el Ejército de Estados Unidos, luchando codo con codo para defender nuestro país y nuestros valores. No podemos despreciar su servicio y sacrificio", reivindicó.Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advirtió que los pasos que está dando Biden pueden ser revertidos por el próximo presidente.Los veteranos sólo pueden ser protegidos de la deportación a largo plazo mediante una nueva ley, aseguró Rebecca Sheff, una abogada de la organización.El Gobierno de Barack Obama (2009-2017) aplicó con dureza una ley migratoria aprobada por el expresidente Bill Clinton en 1996 y que buscaba deportar, de manera retroactiva, a los veteranos inmigrantes aún condenados por delitos menores como conducir ebrio.Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas reveló que entre 2013 y 2018 fueron expulsados 92 militares. Pero organizaciones que defienden los derechos de los veteranos deportados aseguran que esa cifra es mucho mayor porque y que tampoco refleja a los soldados que no pueden regresar al país debido a la ley de 1996.