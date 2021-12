Congreso acuerda histórica reforma a la justicia militar para acabar con abusos sexuales

Tras el asesinato de la soldado Vanessa Guillén, el Congreso se dispone a reformar la ley militar para que los mandos no tomen decisiones de procesamiento en casos de violación y agresión sexual. También convertiría el acoso sexual en un delito militar."Este es un día de victoria. La gente decía que no se podía hacer", dijo Natalie Khawam, abogada que representa a la familia de Vanessa Guillén, la soldado del ejército que fue secuestrada en su puesto en Fort Hood, base militar de Texas, y que apareció asesinada dos meses después. "Es un honor que el legado de mi cliente viva para siempre. Su tragedia ha permitido un nuevo camino, un nuevo sistema, en nuestro ejército", añadió."El acuerdo de hoy de retirar las decisiones de enjuiciamiento de los comandantes representa una victoria importante, pero no completa, para los supervivientes de agresiones sexuales en el ejército, y sin embargo es la reforma de la justicia militar más significativa en la historia de nuestra nación," el grupo de defensa de las víctimas, Protect Our Defenders (Protege Nuestros Defensores), dijo.Otros no estaban contentos con el resultado. La senadora estadounidense Kirsten Gillibrand, una de las principales promotoras de las reformas, dijo que el lenguaje del proyecto había sido "destripado" por los líderes del Congreso para aplacar los intereses militares conservadores. Por ello, no está convencida de que las reformas vayan a apartar en la práctica a los mandos militares de las decisiones críticas."Este proyecto de ley representa un importante retroceso para los miembros del servicio, las mujeres y los supervivientes en particular", afirmó.La muerte de Guillén desató la indignación nacional, lo que llevó a pedir una reforma legislativa para poner fin a una escandalosa "cultura tóxica" de abusos sexuales en Fort Hood, y al patrón de encubrimiento. Su familia presionó al Congreso y al ejército durante meses, y consiguió el apoyo de celebridades como Salma Hayek, Eva Longoria y Gloria Estefan.Otra reforma también tipificaría por primera vez el acoso sexual en el marco del Código Uniforme de Justicia Militar, el sistema de justicia propio del Ejército que es independiente de los tribunales civiles. Todas las denuncias de acoso sexual deberán ser investigadas por un investigador independiente ajeno a la cadena de mando, que era una demanda clave de la familia Guillen.Las reformas, que se incluyeron en el enorme proyecto de ley de gastos de defensa anual, conocido como Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), se encontró con una fuerte resistencia en el Capitolio por parte de algunos líderes republicanos y algunos jefes militares. Pero recibió el apoyo del Secretario de Defensa, el general Lloyd Austin y de la Casa Blanca.Los líderes militares han insistido durante décadas en que la cadena de mando tenga la última palabra en todos los asuntos, incluida la ley militar, argumentando que era esencial para mantener la disciplina, la moral y la preparación para el combate. Les preocupa que las acusaciones de abusos sexuales puedan crear divisiones y deslealtad, mientras que los defensores de las víctimas sostienen que nada daña más la moral que la tolerancia de los abusos y la impunidad."Cuando nos ocupamos de esto, todo el mundo se rió de mí y me dijo que nunca conseguiría que accedieran a eliminar la cadena de mando. Es el código militar, así ha sido durante décadas", dijo Khawam.Agradeció los incansables esfuerzos de la senadora Kirsten Gillibrand, de Nueva York, y de la representante Jackie Speier, de California, para mantener vivo el proyecto de ley. "Tuvimos lo mejor de lo mejor de nuestro lado para hacer esto. Son increíbles defensores de los derechos de nuestros soldados", dijo.Pero hubo cierta decepción porque varios elementos clave que la familia Guillén había impulsado quedaron fuera del proyecto de ley, incluida una propuesta para permitir las reclamaciones por daños económicos contra el ejército por negligencia en casos en los que las denuncias de abusos de las víctimas fueran ignoradas por los mandos."Sin eso, cómo se puede realmente tener alivio. Todo el mundo sabe que no puedes dejar tu trabajo sin ningún tipo de puente. Los civiles tienen ese derecho, pero parece que tratamos a nuestros soldados como civiles de segunda clase", dijo Khawam.El proyecto de ley autorizaría fondos y personal adicionales para el Consejo Especial de Víctimas del ejército, y exige que el Departamento de Defensa haga un seguimiento de las denuncias de represalias de las víctimas de agresiones sexuales o acoso sexual. También crearía una Oficina del Asesor Jurídico Especial dentro de cada rama de las fuerzas armadas y garantizaría su independencia exigiendo que dependan directamente del jefe civil de cada una de las fuerzas armadas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.También establecería la condena por parte de los jueces y definiría el papel y las responsabilidades de estos fiscales, incluyendo la experiencia requerida."Nuestro trabajo está lejos de terminar", dijo el coronel Don Christensen, ex fiscal jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y presidente de Protect Our Defenders. "Dado que los comandantes conservan la autoridad de convocatoria y los poderes asociados, como la selección de los 'miembros del tribunal' del jurado, los comandantes seguirán ejerciendo una influencia significativa en los procedimientos de los consejos de guerra. Dicha influencia erosiona la independencia del Fiscal Especial de Víctimas y no responde a las preocupaciones de la comunidad de supervivientes de que los mandos siguen teniendo demasiada influencia en el proceso de justicia militar", agregó.