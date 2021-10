Congreso declara en "desacato criminal" a Steve Bannon

Por negarse a testificar sobre el asalto al Capitolio

Ahora la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enviará el informe a un fiscal federal para que lo presente ante un gran jurado, que será donde finalmente se harán recomendaciones sobre cómo proceder legalmente con el ex estratega jefe de Trump.En claras líneas partidistas, la Cámara de Representantes votó el jueves a favor de nombrar en desacato al Congreso a Steve Bannon, el exasesor de Donald Trump, luego de que este se negara a comparecer ante la comisión que investiga los eventos del 6 de enero pasado que culminaron con el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores del entonces presidente.Al cabo de poco más de 3 horas de debate sobre la resolución, los representantes votaron por 229 a favor y 202 en contra. 9 republicanos votaron a favor, lo que para las costumbres legislativas la convierte en una resolución bipartidista. Sin embargo, por el tono del debate y el voto final, los congresistas siguieron la línea de sus partidos.Entre los republicanos disidentes estuvieron Liz Cheney y Adam Kinzinger, que son además los únicos de ese partido que forman parte del comité selecto, luego de que en mayo pasado la dirigencia del GOP en el Senado decidiera boicotear la formación de un panel independiente."Votar en una resolución de desacato criminal no es la posición en la que esperábamos estar, pero Steve Bannon se esforzó en lograr esta resolución y ahora nosotros debemos aprobarla", dijo Kizinger durante el debate, conminando a sus compañeros de bancada a votar a favor de la medida.Los restantes fueron Peter Meijer (Michigan), Anthony Gonzalez (Ohio), Fred Upton (Michigan), Jaime Herrera Beutler (Washington), John Katko (Nueva York), Brian Fitzpatrick (Pennsilvanya) y Nancy Mace (Carolina del Sur). Salvo los últimos dos, los demás fueron los republicanos que votaron a favor del segundo impeachment de Trump por la violencia contra el Congreso.El representante Greg Pence, hermano del exvicepresidente Mike Pence, fue el único que no votó la resolución.El martes pasado el comité selecto que investiga el episodio (que causó la muerte de 5 personas y detuvo la ceremonia de certificación del resultado de las elecciones de noviembre de 2020) votó de forma unánime a favor de declarar en 'desacato criminal' a Bannon y lo remitió al pleno de la Cámara Baja.Bannon ha sido citado por el comité en varias ocasiones pero ha rechazado presentarse argumentando que está impedido por el "privilegio ejecutivo" que le impide la difusión pública de información, decisiones, conversaciones, documentos y otros datos que manejó en la Casa Blanca.Ese es el argumento que ha usado Trump para pedir a sus colaboradores que no participen en la investigación que lideran los demócratas en la Cámara Baja, pese a que la Casa Blanca del presidente Joe Biden (que es la que decide si la figura es aplicable o no) se negó a invocar el privilegio sobre esas comunicaciones.Sin embargo, los abogados de Bannon afirman que el ejercicio de ese privilegio lo tiene Trump en todos los asuntos relacionados con su presidencia.Un argumento adicional que juega contra Bannon lo presentan quienes dicen que al no ser funcionario del gobierno en aquella fecha, las comunicaciones con el presidente no gozan de protección porque son intercambios con un ciudadano privado.Lo que sigueAhora la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, debe certificar el informe y enviarlo a la fiscalía del Distrito de Columbia para que un fiscal federal lo presente ante un gran jurado que será el que finalmente hará recomendaciones sobre cómo proceder con el ex estratega jefe de Trump.Paralelamente, se espera que el Departamento de Justicia tome sus propias determinaciones para un eventual enjuiciamiento, en caso de considerar que sea necesario"Si la Cámara de Representantes vota por referir un cargo de desacato, entonces el Departamento de Justicia hará lo que siempre hace en estas circunstancias: aplicaremos los hechos y la ley para tomar una decisión consistente con los principios del procesamiento", dijo Garland la mañana del jueves durante una comparecencia ante el Comité Judicial de representantes.Ser declarado culpable de desacato al Congreso es un delito que puede resultar en multa y hasta 12 meses de prisión. Pero este proceso rara vez se invoca y rara vez conduce a la cárcel.Mantener a Bannon en desacato criminal a través de un enjuiciamiento podría llevar años. Históricamente, esos casos terminan diluyéndose en largos procesos de apelaciones y eventualmente en absoluciones.A sabiendas de lo cuesta arriba y lo complejo del proceso, los promotores de la acción de la Cámara de Representantes aseguran que buscan hacer un ejemplo de Bannon y enviar un mensaje a otros testigos potenciales de que no están por encima de la ley.