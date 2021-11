Conmebol suspende al árbitro y al encargado del VAR del partido entre Argentina y Brasil

La Conmebol suspendió por tiempo indeterminado al árbitro uruguayo Andrés Cunha y al encargado del VAR Esteban Ostojich, también de Uruguay, por su actuación en el encuentro entre Argentina y Brasil disputado el martes 16 de noviembre por las eliminatorias sudamericanas.La decisión de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, establece que tanto Cunha como Ostojich "han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido".Puntualmente, la comisión apunta a los jueces por la jugada en la que el defensor argentino Nicolás Otamendi golpeó con su brazo al jugador Raphina a los 33 minutos del primer tiempo.La jugada, que para Conmebol fue "conducta violenta" ya que puso "en peligro la integridad física" del mediocampista del Leeds de Inglaterra, fue analizada por el VAR en el momento, pero concluyó que no había sido agresión.Tanto Cunha como Ostojich fueron suspendidos "por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol", de acuerdo a la publicación.Argentina y Brasil, escolta y líder de las eliminatorias sudamericanas, igualaron el martes 0 a 0 en el encuentro disputado en la provincia de San Juan. Con el empate, el conjunto liderado por Lionel Messi aseguró su clasificación al Mundial de Qatar 2022, y junto a Brasil, son los dos primeros países sudamericanos en sacar boleto para la cita mundialista.Más allá de la decisión sobre lo que ocurrió en el clásico entre Argentina y Brasil, Conmebol también anunció la suspensión del árbitro chileno Roberto Tobar por su actuación en el encuentro entre Brasil y Colombia de la semana pasada.Tobar fue castigado por no haber sancionado correctamente tres acciones, dos de ellas por "Acción Antideportiva de Indisciplina" de Neymar y el "Uso Ilegal del Brazo" del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, en el partido del 11 de noviembre en que Brasil venció 1-0 a Colombia en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.Según la sanción, Tobar "ha incurrido en errores graves y manifiestos en la conducción disciplinaria del partido, no tomando las decisiones correspondientes conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo el control del partido".