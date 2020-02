Conmoción por el brutal asesinato de Fátima

La pequeña Fátima, con apenas 7 años fue brutalmente asesinada y tirada en una bolsa plástica en Ciudad de México

En medio del clamor por justicia de su madre y vecinos y de desgarradoras imágenes de dolor fue velada este lunes la pequeña Fátima, que con apenas 7 años fue brutalmente asesinada y tirada en una bolsa plástica en Ciudad de México.El crimen ha sacudido a México y ha conmovido a la opinión pública. En la capital hay protestas contra los feminicidios y en redes hay quienes piden la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador por su reacción al crimen.Fátima, de 7 años, desapareció el 11 de febrero al salir de la escuela.Según las autoridades y enseñaron en un video, cuando la niña fue sustraída de la escuela por una mujer. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, cuando la madre llegó a recoger a su hija la niña ya no estaba.Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el 12 de febrero se tuvo conocimiento de la desaparición de la menor y en ese se activó la alerta Ámbar y un protocolo de búsquedas en hospitales, centros de transporte y más.El cuerpo de la menor fue hallado en una bolsa plástica el sábado 15 de febrero a las 2 de la tarde hora local.La fiscal general de Justicia de Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que hay 5 personas siendo entrevistadas como testigos en el caso.La Fiscalía en México anunció este lunes una recompensa de US$ 107.000 por información sobre una mujer, quien tendría entre 42 y 45 años, que aparece en un video de la mano de Fátima.En el video también aparece un vehículo blanco en el que habría sido transportada la menor, y del que ya se tienen datos del dueño, y que se estacionó en un inmueble de Xochimilco que ya ha sido cateado por las autoridades.La Fiscalía descartó que miembros de la familia de la menor y del personal académico estén relacionados con el crimen.La jefa de Gobierno de la capital mexicana Claudia Sheinbaum calificó el crimen como un hecho “indignante, aberrante y doloroso”, al tiempo que aseguró que el caso no va a quedar en la impunidad.La fiscal Godoy dijo que no descansarían “hasta encontrar a los culpables, a todos y cada uno de los culpables. En este momento de dolor quiero ofrecerle a toda la familia de Fátima el mayor de mis respetos”, afirmó.El crimen de Fátima llega después de que las protestas en México contra el asesinato de Ingrid Escamilla se tomaron las calles de la capital.Escamilla, una joven de 25 años, fue brutalmente asesinada y desollada presuntamente por su pareja. El caso de Escamilla levantó protestas en la capital contra el machismo y contra la publicación de las imágenes de la escena del crimen, que rápidamente circularon en redes sociales.