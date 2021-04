Consecuencias legales de pagar a un 'coyote'

Cada año vuelve la ola de inmigrantes tratando de llegar al país donde los sueños se hacen realidad. Cada año los llamados ‘coyotes’ hacen su dinero dirigiendo los inmigrantes a través del desierto y el Río Bravo para entrar al país de sus sueños. No importa las promesas que los coyotes hagan la realidad es que una peligrosa travesía.La derrota del presidente Trump y la entrada de administración del presidente Biden se percibe al sur de la frontera como “ahora es el momento para entrar”. Y posiblemente ese es el mensaje que los coyotes propagan y ante la desesperación de sus ‘clientes’ resultan las oleadas ahora de niños solos tratando de entrar por la frontera sur.A finales de marzo, la Patrulla Fronteriza dijo que esperan tener bajo su custodia a más de 16,000 Menores No Acompañados (UAC), un récord para ese mes en al menos 10 años. En febrero se registraron cerca de 9,300 y, en enero 5,700.La ley en Estados Unidos define que quienes pagan a un ‘coyote’ por traer un hijo cometen un crimen y en caso de ser acusado y declarado culpable conlleva una pena de cárcel de no mayor a los 10 años la primera vez.Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration en Los Ángeles, California dice, “Si una persona logra reunificarse con su hijo y luego unos años más tarde acude al Consulado para el trámite de la residencia, durante la entrevista le van a preguntar cómo entró al país y cómo entró a Estados Unidos”.Gutiérrez dijo, además, “cuando descubran que un ‘coyote’ trajo a los padres y a los hijos, a los adultos los pueden acusar de haber pagado al coyote para que lo entrara a Estados Unidos y en ese momento le van a cancelar el trámite de la green card”.“En otros casos en vez de recibir el beneficio migratorio que buscaban, pudieran ser enviados a prisión. Pienso que por mucho que un padre esté desesperado, no debería confiarle a un coyote ni la vida ni la suerte de su hijo”, considera.Gutiérrez advierte que “la gente no sabe que pagar a un coyote es un crimen. Estoy convencido que, en su desesperación económica y por brindarles a sus hijos un mejor futuro, los envían a Estados Unidos pensando que les hacen un bien y jamás se imaginan que están violando la ley”.