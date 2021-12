Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución de México contra tráfico de armas

A través de sus redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard compartió que tuvo una conversación con el embajador en la ONU, Juan Ramón De la Fuente, quien le anunció el resultado de la votación.“Les comparto buena noticia. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución presentada por México para combatir el tráfico de armas. Es un gran respaldo a nuestra causa para reducir la violencia. Enhorabuena!!!”El pasado 22 de noviembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon llamó a los gobiernos del mundo y a las empresas del sector privado a implementar medidas para evitar el tráfico de armas, en virtud de la violencia que este alimenta en diversas regiones y países, incluyendo México.En su calidad de presidente temporal del Consejo, el Canciller Ebrard acusó que el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.“Es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil: destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad”, denunció ante miembros permanentes y no permanentes del Consejo, así como de otros Estados de la ONU.El Secretario reconoció los esfuerzos que desde la ONU se han emprendido para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras. Sin embargo, apuntó, estas acciones han sido insuficientes.El canciller informó que alrededor de 500 personas pierden la vida y otras dos mil resultan heridas cada día por disparo de arma de fuego en el mundo. En América Latina, se presentan cifras anuales de violencia y muertes por armas de fuego aún mayores que las observadas en varias de las zonas en las que se reconoce un conflicto armado.Una vez que la resolución fue aprobada con 12 votos a favor y tres abstenciones, se dio a conocer que con ella se refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacional.Además, condena los flujos de armas que resultan en suministro a agentes no estatales y reconoce la importancia de la colaboración de las empresas privadas que se dedican a la fabricación de armas.Entre los puntos, se destaca la vigilancia en los flujos de capital del tráfico ilegal, así como la capacitación y formación al personal en aduanero y control de fronteras.Bajo este contexto, se propone compartir información sobre presuntos traficantes y rutas de tráfico, con el fin de fomentar la cooperación fronteriza en tierra, mar y aire.Finalmente, se proponen sanciones para los países de la ONU que no cumplan las resoluciones.