Consejos de los CDC para un regreso a clases en medio de la pandemia

Según los niños comienzan a regresar a la escuela, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) han publicado consejos sobre cómo los estudiantes, los maestros y el personal pueden mantenerse saludables mientras los casos de covid-19 continúan aumentando en todo el país.Los consejos se enumeran bajo la premisa de que todavía los niños menores de 12 años no pueden ser vacunados hasta que la FDA dé la aprobación final sobre su uso de emergencia en esta franja de edades.En el documento, los CDC señalan que además de mantener a los estudiantes a salvo de covid-19, las escuelas deberán proporcionar entornos escolares seguros y de apoyo para promover el bienestar y la recuperación de los estudiantes.Entre las recomendaciones para un “exitoso año escolar para estudiantes, maestros, personal escolar y sus familias”, los CDC destacaron en un comunicado la necesidad de “tomarse la covid-19 en serio”, para lo cual es crucial que los niños mayores de 12 años sean vacunados"Recibir las vacunas necesarias puede ayudar a proteger a los niños y adolescentes a medida que crecen hasta la edad adulta", dijo el CDC. "Asegurarse de que los niños se vacunen es una de las cosas más importantes que pueden hacer los padres"."Los datos de los CDC muestran que la pandemia ha creado un estrés y un trauma significativos para los niños, los adolescentes y las familias".Para hacerlo, los CDC recomiendan que las escuelas ayuden a promover el bienestar de los estudiantes mediante el uso de estrategias basadas en evidencia de los CDC, como el establecimiento de entornos escolares seguros y de apoyo.Asimismo, señala que “lavarse las manos con agua y jabón es una de las mejores maneras de eliminar gérmenes, evitar enfermarse y prevenir la transmisión de catarros, influenza (gripe) y otras enfermedades”.También prescribe “comer bien, estar activo y dormir lo suficiente". “Asegúrese de que los niños beban suficiente agua, limiten el consumo de bebidas azucaradas y practiquen una alimentación sana en casa y en la escuela para lograr y mantener un peso saludable y apoyar el desarrollo cerebral y un crecimiento sano”, indica.Otra recomendación es la evitar el consumo de productos de tabaco, los cuales “contienen nicotina, que es altamente adictiva y puede perjudicar el desarrollo del cerebro adolescente, específicamente en áreas que son responsables del aprendizaje, la memoria y la atención”.Los CDC subrayan igualmente que, con las temperaturas en varias partes del país por encima del promedio, es recomendable limitar las actividades en exteriores cuando el calor es más intenso, y aconsejan aplicarse protector solar, buscar sitios sombreados y beber agua suficiente.“Manténgase fresco en el calor limitando la actividad al aire libre durante la mitad del día cuando el sol es más caluroso. Use cascos y proteja su cabeza para evitar una conmoción cerebral”, señalan.Finalmente, recomiendan prestar particular atención a niños con necesidades especiales de salud, para quienes la pandemia “presenta desafíos únicos”.“Mientras las escuelas se aprestan para un regreso seguro a los campus este año, es de importancia crítica considerar la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal, y abordar aspectos relacionados con la covid-19, la salud física y mental, y manejar otras condiciones crónicas de salud”, dice el comunicado.