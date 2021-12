consejos para decorar su hogar de manera segura para las fiestas

Los casos de incendios por velas aumentan en el mes de diciembre; casi un tercio de nosotros ha dejado velas encendidas sin supervisión.

CAROLINA DEL SUR, 6 de diciembre de 2021 — ¿Usted decora con velas en las fiestas? Considere las velas sin llamas, ya que diciembre es el mes en el que ocurren más casos de incendios por velas.El riesgo es tan común que casi un tercio de nosotros hemos salido de la habitación o nos hemos quedado dormidos con las velas encendidas. De acuerdo con una encuesta nacional de la Cruz Roja Americana en el 2020, si usa velas nunca las deje sin supervisión, manténgalas alejadas de cualquier cosa que pueda quemarse y colóquelas fuera del alcance de los niños y las mascotas.Cruz Roja Americana de Carolina del Sur también sugiere a todos a seguir estos consejos de seguridad con respecto a la decoración para prevenir incendios y lesiones:Controle todos los cables de las luces para asegurarse de que no estén dañados o rotos. No conecte demasiadas tiras de luces juntas, no más de tres por cable de extensión. Apague todas las luces navideñas cuando se vaya a la cama o salga de la casa.Asegúrese de que las decoraciones de exteriores sean para uso en exterior y, fije las luces de manera correcta en su hogar o árboles. Si usa ganchos o clavos en el exterior, asegúrese de que estén aislados para evitar electrocución o riesgo de incendio.Busque la etiqueta de resistencia al fuego cuando compre un árbol artificial. Colóquelo lejos de las chimeneas, radiadores y otras fuentes de calor.Nunca use luces eléctricas en árboles metálicos.Si compra un árbol natural, asegúrese de que esté fresco y riéguelo. Doble las agujas del pino hacia arriba y hacia abajo para asegurarse que ninguna se cae.No encienda la chimenea si tiene calcetines navideños que cuelgan sobre la chimenea.Verifique las etiquetas de las decoraciones más viejas. Algunas escarchas navideñas más antiguas están fabricadas a base de plomo. Si usa decoraciones de fibra de vidrio, use guantes para evitar irritaciones. Evite respirar en nieve artificial.Tenga una buena ubicación estable cuando use una escalera y use zapatos que permitan una buena tracción.MANTÉNGASE SEGURO DE LOS INCENDIOS DOMÉSTICOS Pruebe sus alarmas de humo una vez al mes y practique su plan de escape en caso de incendio doméstico hasta que todos puedan escapar en menos de dos minutos, la cantidad de tiempo que puede tener para salir de un hogar en llamas antes de que sea demasiado tarde.Visite redcross.org/incendios para más información. También puede descargar nuestra aplicación gratis de Emergencias. Busque "American Red Cross" en inglés en las tiendas de aplicaciones. Para ver la aplicación en español, vaya a “Settings” y en “Change your Language” seleccione “Spanish”.