Continúan los temblores de tierra cerca de Columbia

7 terremotos esta semana, la magnitud más alta fue 3.3

Un terremoto de magnitud 3.3 se sintió el lunes en el centro de Carolina del Sur a unas 30 millas de Columbia y fue uno de los cuatro detectados durante el día y uno de los siete en general esta semana.A las 2:18 p.m. El lunes, el Servicio Geológico de EE. UU. Detectó el epicentro del terremoto a unas tres millas al noreste de Lugoff, a unas dos horas en auto de Greenville.El sismo tuvo una profundidad de aproximadamente dos millas, según un informe preliminar del USGS. El terremoto se informó originalmente con una magnitud de 2,7, pero el USGS actualizó la medición a 3,3 aproximadamente una hora más tarde.El último terremoto con una magnitud superior a 3.0 reportado en el estado fue el 9 de septiembre, con un terremoto de magnitud 3.3 cerca de Charleston, según el USGS.El terremoto de magnitud 3.3 no fue el único terremoto en el área de Columbia esta semana, ya que se detectaron otros seis cerca de Lugoff o Elgin, según el USGS.Se detectó un terremoto de magnitud 2.4 a las 2:11 p.m. Viernes cerca de Elgin con una profundidad de alrededor de 1,8 millas.Se detectó un terremoto de magnitud 2.5 a las 7:11 a.m. del jueves cerca de Elgin con una profundidad de alrededor de 300 pies.Se detectó un terremoto de magnitud 2.3 a las 4:12 a.m. del miércoles cerca de Elgin con una profundidad de cerca de cuatro millas.Se detectó un terremoto de magnitud 2.5 a las 5:38 p.m. Lunes cerca de Lugoff con una profundidad de alrededor de 1,5 millas.Se detectó un terremoto de magnitud 2.1 a las 6:22 p.m. Lunes cerca de Elgin con una profundidad de alrededor de 0,4 millas.Se detectó un terremoto de magnitud 1,7 a las 10:03 p.m. Lunes cerca de Elgin con una profundidad de alrededor de tres millas.La cantidad de terremotos que se produjeron esta semana no fue infrecuente en el estado.A fines de octubre, se reportaron siete terremotos en Jenkinsville, Carolina del Sur en una semana, según la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur.Ninguno de ellos causó daños, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.La mayoría de los terremotos ocurren en los bordes de las placas tectónicas, pero lo que ha sucedido aquí en Carolina del Sur son terremotos intraplaca, que ocurren dentro del interior de una placa, según el USGS. El margen de placa más cercano al estado está en el medio del Océano Atlántico.