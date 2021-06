Copa América 2021: Cuartos de Final, clasificados, partidos y fechas

Brasil es la única selección con paso perfecto; seis equipos ya sellaron su boleto a la siguiente ronda.Este jueves terminó la penúltima jornada de la Fase de Grupos de la Copa América 2021 que dejó seis selecciones calificadas a los Cuartos de Final: Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.Con los triunfos de Uruguay ante Bolivia (0-2) y Paraguay sobre Chile (0-2), Bolivia quedó eliminado al quedarse en el fondo sin unidades en el Grupo A que lidera Argentina con siete puntos, seguido de La Albirroja con seis, La Roja con cinco y Uruguay con cuatro.Brasil es el único equipo que marcha con paso perfecto para ser dueño del Grupo B con nueve puntos, seguido de Colombia con cuatro para dejar dos boletos libres que se los disputarán Perú, que tiene cuatro unidades, y Ecuador y Venezuela que están en la parte baja de la tabla con dos.PARTIDOS DE LA JORNADA 5 DE LA FASE DE GRUPOSDOMINGO 27 DE JUNIO17:00 ET Brasil vs. Ecuador17:00 ET Venezuela vs. PerúLUNES 28 DE JUNIO20:00 ET Uruguay vs. Perú20:00 ET Bolivia vs. ArgentinaFECHAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE COPA AMÉRICAVIERNES 2 DE JULIO17:00 ET 2do lugar Grupo B vs. 3er Grupo A20:00 ET 1er lugar Grupo B vs. 4to lugar Grupo ASÁBADO 3 DE JULIO18:00 ET 2do lugar Grupo A vs. 3er lugar Grupo B21:00 ET 1er lugar Grupo A vs. 4to lugar Grupo B