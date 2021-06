Copa América: Argentina y Chile consolidan sus primeras victorias y lideran el Grupo A

Argentina arruinó el debut de Uruguay en la copa tras vencer por 1-0 en el denominado clásico rioplatense, mientras que Chile se impuso por la mínima diferencia a una selección boliviana que luchó hasta el final. Con estos resultados, 'la Albiceleste' y 'la Roja' se colocan como líderes del Grupo A.Guido Rodríguez, de cabeza, fue el encargado de poner el único tanto para la selección argentina en el minuto 13, tras una genial asistencia de Lionel Messi.El jugador del Real Betis fue una novedad en el once inicial del técnico Lionel Scaloni, sabiendo reemplazar a la perfección a Leandro Paredes, que no pudo participar por molestias en las costillas.Nuevamente, el astro del Barcelona fue el más sobresaliente de su equipo. Esta vez brilló en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Generó ocasiones peligrosas en el área rival, regateó y asistió. A diferencia de Lautaro Martínez, que decepcionó y fue sustituido en el minuto 53 por el delantero Joaquín Correa luego de una floja actuación.Algo similar sucedió con los grandes referentes "charrúas", Luis Suárez y Edinson Cavani, que no pesaron en el partido. Pero tampoco destacaron los demás uruguayos, salvo Lucas Torreira, que fue de los mejores entre los dirigidos por el 'Maestro' Óscar Washington Tabárez.Con el triunfo, Argentina se acomoda como líder provisorio del Grupo A junto a Chile, ambos con 4 puntos. Como escolta aparece Paraguay con 3 unidades, aunque con un partido menos. Sin sumar quedan Uruguay (con solo un partido disputado) y Bolivia (con dos encuentros jugados).La sensación Ben Brereton sella la victoria de Chile ante BoliviaChile firmó su primer triunfo en la Copa América ante Bolivia por 1-0 en la segunda fecha del Grupo A. Mientras los chilenos suman 4 puntos en lo que va de la competición y se acercan a los cuartos de final, los bolivianos pierden su segundo encuentro y ven más cerca la puerta de salida. Sin embargo, sería injusto decir que tuvieron un mal rendimiento.En el partido que tuvo como sede al estadio Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá, el único tanto llegó en el minuto 10 y lo marcó el anglo-chileno Benjamin Brereton, que definió con autoridad al colocar el balón en el palo izquierdo, luego de una asistencia de Eduardo Vargas. El atacante del Blackburn Rovers -nacido en la ciudad inglesa de Stoke-on-Trent, pero de madre chilena- se emocionó hasta las lágrimas por su primera anotación para 'la Roja' en su segundo partido con la selección (el primero como titular).Pero la diferencia en el marcador en la parte inicial del encuentro pudo ser mayor, si no hubiera sido por la genial actuación del guardameta boliviano Carlos Lampe, quien fue una de las figuras al despejar más de cinco tiros de su arco. Los dirigidos por Martín Lasarte fueron muy agresivos en la etapa inicial y generaron muchas ocasiones de peligro en el área rival.En el complemento, Chile bajó la intensidad y su juego se desdibujó. Esto lo aprovechó 'la Verde', que se agigantó para darle más trabajo a Claudio Bravo. No obstante, los dirigidos por César Farías no pudieron marcar y se quedaron con el sinsabor de la derrota.Aún así, la imagen final del equipo -afectado por varios casos de Covid-19, entre ellos su capitán Marcelo Moreno Martinez, quien también recibió una fecha de suspensión tras criticar a la Conmebol en sus redes sociales- enorgulleció a Lampe. "Esta es la Bolivia que queremos, que no tenga miedo de jugar a la pelota, que haya opciones de pases, que cuando nos decidamos presionar arriba lo hagamos", dijo tras el silbatazo final.