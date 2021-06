COPA AMÉRICA: BOLSONARO CONFIRMA 4 SEDES PESE A LA SITUACIÓN DE BRASIL

BRASILIA, Brasil.- Pese a las múltiples críticas de varios sectores de la población, política y prensa en Brasil, su presidente, Jair Bolsonaro, confirmó este martes que la Copa América sí se jugará, luego de que ni Argentina por el alza en casos de COVID-19, ni Colombia por las protestas contra el gobierno, pudieran organizar la justa.Además, confirmó a Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás, como las ciudades que serán sedes de los juegos del campeonato, cerrando evidentemente en Río, en el Estadio Maracaná. También se habló de una ciudad más que posiblemente sea anunciada en las próximas horas."Tenemos un gobernador interesado más ahora, que llegó un poco tarde, preparándose también para albergar la Copa América. Entonces, al parecer, siguiendo los protocolos sanitarios, Brasil será sede de la Copa América", dijo el mandatario en conferencia.Jair se ha mantenido firma en su idea de llevar la Copa a su país, más allá de las posturas de un buen sector de la población, que recrimina esta decisión ya que Brasil es el tercer país más afectado por la pandemia de COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos y La India.Y es que más allá del notorio descenso de nuevos casos y muertes al día a causa de coronavirus, las cifras siguen por arriba de los 2 mil fallecidos cada 24 horas. En total, se registran 463 mil decesos y más de 16 millones de contagios desde el inicio de la emergencia sanitaria.Llamado a Neymar y la selección para no jugar la CopaDesde que se dio a conocer que la Copa América se mudaría a Brasil, cientos de personas han salido a las calles a manifestarse en contra del torneo y la situación ha sido aprovechada por personajes políticos para levantar la voz y dirigirse a sus estrellas de futbol.Caso específico el de el senador Renan Calheiros, del Partido de los Trabajadores, quien hizo un llamado a Neymar a que empatice con la situación y no disputen el torneo, al que llamó 'La Copa de la muerte'."Neymar, quiero dirigirle una palabra. No concuerde con la realización de esa Copa América en Brasil. Ese no es el campeonato que necesitamos disputar ahora. Necesitamos disputar el campeonato de la vacunación. Ese es el campeonato que necesitamos ganar y usted necesita marcar goles para que ese marcador sea alterado".