Copa Oro 2021: Semifinales, clasificados, partidos y sus fechas

Ya están definidos tres de los cuatro boletos para Semifinales que se disputarán el próximo jueves 29 de julio en Houston.Están definidos los partidos para las Semifinales de la Copa Oro 2021 con los cuatro combinados que buscarán el título máximo de selecciones en la Concacaf. Tras los duelos de sábado y domingo, México, Qatar, Estados Unidos y Canadá ya están instalados en la siguiente instancia.Los partidos se llevarán a cabo el jueves 29 de julio en Austin y Houston como las sedes de los encuentros en el Q2 Stadium y NRG Stadium, respectivamente.México y Qatar fueron los primeros equipos en conseguir su pase a la antesala de la Final después de avanzar en sus respectivas series de Cuartos de Final disputadas en Glendale, Arizona. Qatar lo hizo al superar 3-2 a El Salvador en un partido en el que tuvo ventaja de tres goles. El Tri consiguió su boleto luego de golear 3-0 a Honduras y de esa forma avanzar sin mayor contratiempo.Este domingo, Canadá venció a Costa Rica y Estados Unidos hizo lo propio con Jamaica para conformar las series que nos entregarán a los Finalistas del máximo torneo de la Concacaf.FECHAS Y HORARIOS DE SEMIFINALES DE LA COPA ORO 2021 (Hora del ET)JUEVES 29 DE JULIO19:30 horas ET ESTADOS UNIDOS vs. QATAR (Q2 Stadium, Austin)22:00 horas ET MÉXICO vs. CANADÁ (NRG Stadium, Houston)Con apuros, Estados Unidos derrotó a Jamaica y está en SemifinalesEl solitario gol de los norteamericanos llegó al minuto 80 cuando Jamaica parecía tener todo bajo contol en el torneo de la Concacaf.La selección de los Estados Unidos avanzó de forma apurada a las Semifinales de la Copa Oro 2021 luego de vencer a su similar de Jamaica en un partido en el que se llevaron el gol del triunfo sobre la recta final gracias al remate de Mathew Hoppe.Fue sobre el final del partido que el portero de Jamaica, Andre Blake, un duro golpe sobre el rostro, que provocó la entrada de las asistencias, aunque ambos jugadores decidieron continuar.Con el triunfo, Estados Unidos amarró su pase a las Semifinales del torneo de la Concacaf en donde peleará por el pase a la Gran Final y donde se verá las caras ante el sorprendente Catar que llega de eliminar a El Salvador.¡Susto tempranero! Turner salva al Team USA del madrugueteFue al minuto 83 cuando Cristian Roldán desbordo por el costado derecho y sacó un buen centro por el lado derecho que terminó con el remate de Hoppe.Jamaica tuvo opciones desde el principio cuando Bobby Reid falló un par de llegadas frente al marco que ahogaron el grito de gol ante el equipo de Gerg Berhalter en una situación muy similar a la que vivieron los jamaiquinos sobre el terreno de juego.