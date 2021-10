Coppertone retira 5 sprays de protección solar por presencia de una sustancia cancerígena

El benceno está clasificado como una sustancia cancerígena y, según la Sociedad Americana del Cáncer, se encuentra comúnmente en el aire tanto en zonas urbanas como rurales. Los niveles que se han detectado en los productos probablemente no causarían "consecuencias adversas para la salud"Coppertone ha retirado del mercado cinco de sus productos de protección solar en aerosol tras encontrar benceno, una sustancia química cancerígena.La empresa afirma que los niveles de exposición diaria que se han detectado en los productos probablemente no causarían “consecuencias adversas para la salud”, teniendo en cuenta los modelos de las agencias reguladoras.“Por precaución, estamos retirando algunos lotes de estos productos específicos de protección solar en aerosol“, dijo la empresa en un comunicado.Hasta el viernes, Coppertone no ha recibido ningún informe de “eventos adversos” asociados con los productos.El retiro de productos afecta a 12 lotes de Pure & Simple SPF 50, Pure & Simple Kinds SPF 50, Pure & Simply Baby SPF 50, Sport Mineral SPF 50, Coppertone en tamaño de viaje y Sport Spray SPF 50.La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) aconsejó a los consumidores que dejen de utilizar los productos retirados que fueron fabricados entre el 10 de enero y el 15 de junio de 2021.El benceno está clasificado como carcinógeno humano y, según la Sociedad Americana del Cáncer, se encuentra comúnmente en el aire tanto en zonas urbanas como rurales.El benceno puede ser inhalado, ingerido o absorbido por la piel. La FDA señaló que, según el nivel y el grado de exposición, podría provocar un mayor riesgo de algún tipo de cáncer como la leucemia y el cáncer de sangre de la médula ósea, además de otros trastornos sanguíneos.Relacionado: CVS y Rite Aid dejan de vender algunos protectores solares de Neutrogena y AveenoEl anuncio de Coppertone se produce después de que Johnson & Johnson retiró cinco productos debido a la presencia de rastros de benceno en algunas muestras.En julio, Johnson & Johnson dijo que los consumidores debían dejar de utilizar los productos afectados, entre los que se encontraban únicamente los productos de protección solar en aerosol de Neutrogena y Aveeno.