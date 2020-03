Coronavirus y el papel de baño

Por qué la gente compra desesperadamente papel de baño ante la pandemia del covid-19El síndrome FOMO, el temor a quedar fuera de una situación social, es la causa. La compra masiva de papel higiénico es una de sus carasEsta pasada semana mientras estaba en Anderson, recibo una llamada de un amigo que me alerta de una situación en un supermercado en Greenville. “Mira chico esto está de locos! La gente está arrasando con todo especialmente el papel de inodoro!” me dice mi amigo.Me hizo tomar la decisión de entrar a un supermercado en Anderson y comprar las cosas que necesitaba para mi casa. Al entrar no pude notar nada anormal, realmente no había mucha gente, todo el mundo se comportaba de forma normal. Comencé seleccionar los artículos y como siempre comenzando por los vegetales, luego las carnes, hasta llegar a la góndola con los productos de papel.El papel toalla y las servilletas en abundancia pero no así el papel sanitario! Quedaba un paquete de cuatro rollos que prontamente puse en mi carrito de compras. Esta escena se ha repetido en muchas partes del mundo y cada vez es más frecuente: decenas de personas tomando muchos paquetes de papel de baño en atestadas tiendas de autoservicio.A medida que el nuevo coronavirus (covid-19) se ha extendido por el mundo, en el último mes muchas personas buscan suministros y artículos de primera necesidad para hacer frente a la pandemia.La recomendación de los expertos es tener gel antibacterial, toallas desinfectantes y, sobre todo, lavarse las manos con frecuencia. Pero la gente opta por hacerse también de otros productos y, extrañamente, papel de baño, cosa que ha llevado a situaciones de enfrentamientos en algunos supermercados.Las compras de pánico del papel higiénico han subido de tono en algunos lugares. Un síndrome llamado FOMO explica parte de este comportamiento de masas. Los expertos en psicología del consumidor dicen que el comportamiento es “obviamente irracional”, y un claro ejemplo de una mentalidad de rebaño impulsada por las redes sociales y la cobertura de noticias.Cuando aparecen imágenes de estantes vacíos, la gente siente temor y necesidad de actuar, aunque no se sepa bien qué hacer. Las compras de pánico son un efecto del comportamiento “rebaño” de la sociedad.Un factor es que cuando la gente se lleva 50 frascos de gel anti bacterial, o latas de café casi no lo notamos pero cuando desaparecen 50 paquetes de rollos de papel higiénico lo notamos de inmediato.El síndrome de FOMO (del inglés fear of missing out, o temor a perderse algo), es lo que se ve en muchas crisis como las del covid-19, “Se piensa que si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y yo no me puedo quedar afuera.Otro factor es el miedo o pánico y comprar da un sentido de seguridad psicológica, dicen los expertos. Otro experto en consumo, el doctor Rohan Miller, cree que lo visto con este artículo en particular es un reflejo de una sociedad y un estilo de vida urbanizados donde la comodidad moderna es lo que impera. Contar con la comodidad del papel de baño lleva a muchas personas a pasar horas en su búsqueda,La realidad es que los impulsos y el pánico, ambos emociones son muy difícil de controlar. Recordemos que el papel higiénico realmente no importa, está muy por debajo de la lista de supervivencia en comparación con otras cosas como la comida o el agua, pero es algo a lo que las personas se aferran a tener como un estándar mínimo.