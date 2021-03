Corregir un error cometido en un formulario de inmigración

Daniel Christmann, Esq.Attorney at Law

El gobierno estadounidense aún no lo sabe, pero usted se dio cuenta que ha cometido un error en un formulario de inmigración. ¿Qué puede hacer ahora?Si se percató oportunamente de su error, antes que el gobierno haya realizado algo en respuesta al formulario enviado, el error será mucho más fácil de corregir.Para corregir un error en el formulario del Servicios de USCIS, debe esperar hasta que le llegue la notificación que éste ha sido recibido. La notificación llevará un número de recepción para que la USCIS pueda encontrar el formulario. Luego, deberá contactarse con servicio al cliente, explicarles el error y pedirles que lo corrijan.Como una alternativa, puede enviar una carta a la oficina de USCIS que está procesando su formulario, explicando el error y de qué forma podría ser corregido, con un nuevo formulario firmado. Algunos errores son demasiado difíciles de corregir por el Servicio de Inmigración.Si ha cometido un error en un formulario “DS-160” del Departamento de Estado para un visado de “no inmigrante,” puede reabrir su solicitud desde la base de datos ingresando el número de identificación de la solicitud y otorgando información que lo identifique. Es necesario hacer esto dentro de los 30 días después de haber presentado el formulario “DS-160”.Si necesita corregir un error en el formulario “DS-260” para un visado de residente permanente, no podrá acceder a su solicitud de nuevo si no recibe asistencia en el Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés), o en la embajada o el consulado de EUA donde planea aplicar.Si desea corregir el error antes de su entrevistar, envíe un correo electrónico al Centro Nacional de Visas explicando el error cometido y pidiéndoles que corrijan el formulario DS-260. O, si necesita enviar documentos adicionales para corregir el error, envíelos adjuntando una carta al Centro Nacional de Visas explicando el asunto.