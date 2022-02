Corte anula dos reglas de la era Trump que restringían permisos de trabajo a inmigrantes

La decisión reactiva la política anterior que obliga al gobierno entregar, en un plazo de 30 días, autorizaciones de empleo a quienes pidieron la protección 150 antes en una corte de inmigración.Las normas, una que limitaba el valioso beneficio migratorio y otra que lo eliminaba en ciertos casos, fueron anunciadas en 2019 y activadas un año después.Ambas reglas causaron incertidumbre a miles de solicitantes de asilo quienes a partir de ese momento comenzaron a esperar meses para recibir sus permisos de trabajo.La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) justificó en ese momento los cambios argumentando que se tomaría el tiempo necesario para recibir, examinar y procesar solicitudes, que como resultado reforzarán la seguridad nacional.El fallo, emitido por la jueza Beryl A. Howell, de la corte de Distrito del Distrito de Columbia (capital), falló que la Administración Trump no había respetado la línea de sucesión del secretario del DHS tras la renuncia en 2019 de Kirstjen Nielsen, nombrando en su lugar a Kevin McAleenan.En agosto de 2020 un reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) determinó que los nombramientos posteriores del secretario y subsecretario del DHS, Chad Wolf y Kenneth Cuccinelli, respectivamente, fueron inválidos porque fueron hechos de manera indebida.La corte dijo Wolf no tenía autoridad y para emitir o modificar regulaciones, como el caso de las políticas que eliminaron los plazos para otorgar permisos de trabajo a inmigrantes que piden asilo.La jueza Howell rechazó además el argumento del gobierno de Joe Biden de que un secretario anterior del DHS había delegado la autoridad normativa a otros funcionarios.La demanda en contra de la regla aprobada por Wolf fue demandada hace más de un año por una veintena de solicitantes de asilo junto con tres organizaciones, quienes desafiaron las normas del gobierno anterior y que formaron parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.El grupo de demandantes está integrado por peticionarios de asilo individuales, entre ellos mujeres transgénero, padres con niños pequeños y niños y adultos que huyeron de la persecución política, la violencia de género o la violencia de pandillas y los cárteles de drogas, dijo el National Immigrant Justice Center (NIJC).AsylumWorks, el Centro de Justicia Tahirih y los Servicios Legales Comunitarios en East Palo Alto, respaldaron la demandaEl NIJC señaló que las normas anuladas “impedían o retrasaban el acceso a un permiso de trabajo”.En la demanda, los inmigrantes y las organizaciones que los respaldan argumentaron que las reglas “descarrilaron sus misiones de brindar asistencia laboral y servicios legales y sociales a los solicitantes de asilo”.Los demandantes, además, impugnaron las disposiciones sustantivas que restringieron drásticamente el acceso a los permisos de trabajo para asilados, e indicaron que las reglas “no eran válidas porque el supuesto secretario interino del DHS, Wolf, las emitió a pesar de que no estaba legalmente instalado como secretario del DHS”.“Ahora el gobierno está obligado a procesar, un plazo de 30 días después de que el inmigrante ha esperado 150 días desde la entrega de la aplicación de asilo (Formulario I-589), el permiso de trabajo (Formulario I-765)”, dice José Guerrero, un ahogado de inmigración que ejerce en Miami.“Durante Trump fueron eliminadas tanto la regla de los 30 días de procesamiento como la de los 150 días después de entregada la petición de asilo. Este cambio generó esperas enormes con la excusa de la seguridad nacional”, dijo.Guerrero dijo además que “desde que asumió el cargo el año pasado el actual secretario del DHS, Alejandro Majorkas, ha tratado de “curar” el fallo generado por el rompimiento de la línea de sucesión con el nombramiento de Wolf.“Pero, aunque haya querido hacerlo, no puede llevarlo a cabo. Y el fallo de la jueza Howell dice claramente que el nombramiento del secretario del DHS de Trump fue ilegítimo”,A la pregunta respecto a qué deben hacer los inmigrantes que pidieron asilo y llevan esperando 150 días o más, Guerrero respondió que “el gobierno debe procesarles sus permisos de trabajo en un plazo de 30 días”.“Y si tiene dudas o no comprende qué debe hacer y cómo, busque consejo legal para no cometer errores y entorpecer su proceso”, indicó.Tras el fallo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dijo que había dejado de aplicar “ciertas disposiciones de Autorizaciones de Empleo (EAD) para solicitantes de asilo”.“El 7 de febrero el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en el caso Asylumworks, et. Alabama. v. Alejandro N. Mayorkas, et. al., anuló la regla final del 22 de junio de 2020”.La regla en cuestión se relaciona con la eliminación de la disposición de procesamiento de 30 días para solicitudes de autorización de empleo del formulario I-765 relacionado con el solicitante de asilo.La agencia federal agregó que “con vigencia inmediata ha dejado de aplicar estas reglas a los solicitantes de asilo”, tanto la de los 30 días de procesamiento como la norma que el procesamiento se inicia a partir de los 150 días después de presentada la petición de asilo.Abogados de las organizaciones que respaldaron la demanda aplaudieron la sentencia. “La capacidad de obtener ingresos es fundamental para la capacidad de los solicitantes de asilo de sobrevivir en Estados Unidos mientras buscan protección contra la persecución”, dijo Keren Zwick, directora de litigios del NIJC.“La decisión de la corte reconoce que el gobierno no puede dejar de ocupar un puesto en el gabinete con un candidato aprobado por el Senado durante 665 días y luego depender de funcionarios temporales no investigados para despojar a los solicitantes de asilo del acceso a un medio de vida en los Estados Unidos”, agregó.Annie Daher, abogada principal del Centro de Estudios de Género y Refugiados, dijo que “la corte acertó. Las personas que solicitan asilo deben ser tratadas con dignidad y justicia mientras tramitan sus solicitudes legales. El acceso a los permisos de trabajo permite a los solicitantes de asilo mantener a sus familias, obtener representación legal vital y, en última instancia, encontrar seguridad y protección en Estados Unidos”."Los niños que solicitan asilo a menudo necesitan un documento de 'autorización de empleo' emitido por USCIS como su única forma de identificación con foto, para acceder a la educación y otros servicios críticos para su estabilidad y bienestar durante el proceso de asilo", dijo Scott Shuchart, director senior, estrategia legal, en Kids in Need of Defense.