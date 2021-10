Corte de apelaciones rechaza nuevas inscripciones de DACA

Mientras continúa juicio

La Corte de Apelaciones del 5to Circuito, basada en Nueva Orleans, rechazó un pedido hecho por el Departamento de Justicia en septiembre de levantar las restricciones del programa de Acción Diferida de 2012 ordenadas por una corte de Texas el pasado 16 de julio.En esa fecha el juez Andrew Hanen, en respuesta a una demanda presentada por estados gobernados por republicanos -Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia- permitió que el programa permanezca activo solo para dreamers que están amparados de la deportación, pero no aquellos que antes no se habían inscrito.“Se ordena que la moción opuesta de los Apelantes (el gobierno) de suspender los procedimientos adicionales en este caso hasta que se complete el procedimiento de reglamentación actual y la promulgación de la regla final sea NEGADA”, se lee en el fallo.La apelación fue presentada el 10 de septiembre poco antes del vencimiento del plazo otorgado por Hanen. Por medio de un escrito, el Departamento de Justicia avisó al tribunal de la introducción de un escrito donde solicitaba permitir el procesar y otorgar protecciones de deportación a nuevas solicitudes.DACA fue creado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama en respuesta a la inacción del Congreso en el debate de la reforma migratoria. El programa actualmente protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que ingresaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.El programa incluye además una autorización de empleo renovable cada dos años.Detalles de la demandaLa demanda cintra DACA fue presentada en 2018 por un grupo de estados gobernados por republicanos que se opone a la Acción Ejecutiva.Los detractores alegan que el Ejecutivo violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no tener en cuenta el comentario público tras la publicación del reglamento en el Registro Federal. Además, señalan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, situación que viola la ley federal.En el fallo del 16 de julio, el juez Hanen, quien preside a corte federal del distrito Sur de Texas, dijo que el programa era "ilegal" y por tanto el gobierno debe abstenerse de emitir nuevos permisos para las personas que califican para el plan.El caso se conoce como Texas v. Estados Unidos. El Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y el co-consejero de Ropes & Gray representan a 22 beneficiarios de DACA que intervinieron en el proceso porque, argumentan, bajo el gobierno de Donald Trump no se defendió adecuadamente el programa en los tribunales.Cómo queda el programaMALDEF dijo que, tras el fallo de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, el programa DACA queda “en los mismos términos” que tras la decisión del juez Hanen el 16 de julio.“Es decir, aquellos dreamers cuyas protecciones vencen en los próximos 120 a 150 días deben renovarlas”, dijo Sandra Hernández, vocera de MALDEF.“Lo que hizo el 5to. Circuito fue denegar la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la apelación en espera de la promulgación de las regulaciones de DACA”, agregó el Fondo.“Eso significa que nada ha cambiado en términos del caso (desde el 16 de julio) y los beneficiarios de DACA aún pueden solicitar la renovación, pero las nuevas solicitudes no se están procesando”, indicó Hernández.Tras la sentencia del 16 de julio, los abogados de MALDEF argumentaron que los estados no demostraron daños por la implementación de DACA y que la iniciativa es un ejercicio legal de la discreción presidencial.“Este caso nunca debió haberse presentado y nunca debió haber progresado más allá de su presentación”, dijo en esa ocasión Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de MALDEF.Agregó que los beneficiarios actuales de DACA “permanecen completamente protegidos, pero la decisión (de julio) amenaza a cientos de miles de personas que también deberían ser protegidas mientras continúan contribuyendo al mejoramiento de nuestra nación”.DACA fue cancelado el 5 de septiembre durante el gobierno de Donald Trump. Pero tras una larga batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema, el programa fue restablecido en su totalidad hasta que Hanen ordenó suspender el procesamiento de nuevas inscripciones.