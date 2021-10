Corte de apelaciones revierte orden y autoriza expulsiones de familias bajo el Título 42

Una corte de apelaciones otorgó el jueves, pocas horas antes del freno ordenado por un juez de distrito a mediados de septiembre, autorización al gobierno de Biden para seguir expulsando de forma acelerada a familias migrantes con niños en la frontera con México por la pandemia del coronavirus.La Corte de Apelaciones del circuito federal del Distrito de Columbia (DC, Capital), suspendió temporalmente la orden de un juez federal que había prohibido a la administración Biden usar el Título 42, una medida activada el año pasado que permite expulsar familias inmigrantes con niños, de forma acelerada, por razones de salud pública.En una breve orden, la Corte de Apelaciones de DC concedió la solicitud del gobierno de una suspensión temporal de la orden emitida el 16 de septiembre por el juez Emmet Sullivan, de Texas, contra la política de expulsión que faculta a los agentes federales de inmigración enviar de regreso a los migrantes sin considerar sus reclamos de protección.El Título 42 forma parte de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la propagación de la pandemia del Covid-19, pero defensores de los derechos de los inmigrantes alegan que la medida es utilizada para coartar los derechos de los extranjeros, principalmente aquellos que vienen en busca de asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.La orden de activarloLa orden del juez federal Sullivan, emitida el pasado 16 de septiembre, ordenó al gobierno de Joe Biden frenar la expulsión inmediata de familias inmigrantes con menores de edad bajo el Título 42 y le habría requerido procesar todos sus casos bajo las leyes vigentes de migración, lo que les permitiría el acceso a peticiones de asilo, por ejemplo.Sullivan concedió un plazo de 14 días al gobierno para apelar el fallo, plazo que vencía a la media noche de este jueves 30 de septiembre. El proceso jurídico revisa el Título 42 activado en marzo del año pasado.La demanda en contra de la política fue presentada en enero contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a nombre de familias que han sido expulsadas bajo esta ley.Lee Gelernt, representante de la ACLU, dijo el jueves que la decisión del circuito de apelaciones es “decepcionante”, pero la calificó como “solo un paso en el litigio”.Gelernt insistió que el gobierno actual tiene en sus manos el destino del Título 42. “Nada impide que la administración Biden derogue de inmediato esta horrible política de la era Trump”, afirmó. “Si la administración está haciendo ahora el cálculo político sobre si actúa de forma inhumana, este cálculo sirve de poco consuelo para las familias que están siendo enviadas a Haití o a México en este momento”.La ACLU dijo además en su cuenta de la red social Twitter que "un tribunal federal no ha bloqueado temporalmente el Título 42, una política cruel que hace un mal uso de la salud pública para expulsar injustamente a los solicitantes de asilo"."Si la administración Biden realmente quiere tratar a los solicitantes de asilo humanamente, debe poner fin a esta política ilegal AHORA y retirar su apelación", agregó.La administración Biden ha defendido mantener la ley argumentando que es necesaria para impedir brotes de covid-19 en las instalaciones a las que son enviados los inmigrantes en espera de la decisión de sus procesos judiciales. El gobierno de Biden ha optado por no aplicar el Título 42 a menores no acompañados, pero la ha mantenido en el caso de familias que viajan con niños.La decisión de la Corte de Apelaciones le otorga tiempo al gobierno de Biden para enfrentar una crisis sin precedente de inmigrantes que están llegando a la frontera sur en busca de asilo. A su vez, la Casa Blanca es objeto de críticas por defensores de los derechos de los inmigrantes no solo por la vigencia del Título 42, sino también por la expulsión de miles de inmigrantes haitianos asentados en la frontera sur del país hace unos días. De acuerdo con datos del DHS, el gobierno ha realizado cerca de 50 vuelos para trasladar a deportados a Haití en los últimos 11 días.