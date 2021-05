Corte de California rechaza nueva apelación del Líder de La Luz del Mundo

El veredicto allanaría el camino para el juicio de Naasón Joaquín García programado para el 27 de septiembre en un tribunal de Los Ángeles. El pastor se ha declarado inocente.Una corte de California rechazó el miércoles el proceso de apelación que hace unos días interpusieron los abogados de Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien está detenido por 19 cargos de abuso sexual de menores, pornografía infantil y tráfico humano.Esta decisión allanaría el camino para un mediático juicio que iniciará el próximo 27 de septiembre en el noveno piso de la Corte Superior del condado de Los Ángeles. Joaquín García sostiene que es inocente.La páginadel Segundo Distrito de la Corte estatal de Apelaciones indica que este miércoles el caso fue cerrado tras ser rechazada la solicitud presentada por el equipo que defiende legalmente al pastor. Ese proceso se inició el miércoles pasado y desde entonces se desconocen los argumentos del mismo.Alan Jackson, quien lidera el equipo legal de Joaquín García, no comentó al respecto hasta la publicación de esta nota. La iglesia tampoco se ha pronunciado.Este nuevo intento de apelación señalaba a la Corte Superior del condado de Los Ángeles, el mismo organismo judicial mencionado en otro caso que, basado en una falla técnica, logró que en abril de 2020 fuera desestimado el primer caso criminal que presentó la Fiscalía general de California.La dependencia interpuso inmediatamente otro proceso penalagregando nuevos cargos relacionados con una quinta denunciante identificada como ‘Jane Doe 5’, quien supuestamente fue abusada sexualmente por dos asistentes de Joaquín García en un hotel de Beverly Hills. El ministro fue el único espectador de esa “demostración sexual”, afirmó un investigador de la Fiscalía en una audiencia.El líder de La Luz del Mundo sigue detenido porque no ha podido pagar una fianza de 90 millones de dólares, la más alta que se ha impuesto en el sistema judicial de California. La próxima semana él cumplirá dos años detenido en la Cárcel Central para Hombres, localizada en el centro de Los Ángeles.Desde su celda, Joaquín García envía cartas que se leen en los templos de la congregación. En una de estas afirmó que tiene seguidores en el penal, quienes escuchan sus prédicas y lo protegen de otros presos que han querido hacerle daño. “Yo estoy bien, iglesia del Señor”, afirmó el pastor.Pero en los recintos de La Luz del Mundo parece que se están distanciando de su dirigente. Una carta que supuestamente redactaron obispos del culto pide a los ministros que no hagan hincapié en que Joaquín García es el elegido de Dios, dejar de mandarle saludos, ni mencionar a sus hijos y familiares.“Evitar las siguientes frases… el ‘apóstol de Dios’ es el hombre más hermoso de los hijos de los hombres… el ‘apóstol de Dios’ es el hombre más importante del mundo… la familia apostólica… la familia de un linaje especial”, se lee en una copia del documento.“Al despedirse. No enviar saludos al ‘apóstol de Jesucristo’… Tengamos mucho cuidado en todas nuestras expresiones ya que pueden ser utilizadas por personas malintencionadas para atacar a la Iglesia del Señor”, advierte el escrito. Un vocero de la iglesia no confirmó si la carta es auténtica.Por otro lado, las redes socialesy la página oficial de La Luz del Mundo redujeron notablemente el protagonismo de Joaquín García. En Twitter dejaron de usar los hashtags “inocente” y “honorable”; ahora usan las frases #sigoaCristo y #ElAmorNosUne.La congregación denunció esta semana a través de su cuenta de Twitter que vandalizaron uno de sus templos en Pachuca, en el centro de México. “Por nuestra parte, en LLDM (La Luz del Mundo) seguiremos trabajando para fomentar la solidaridad y la coexistencia pacífica entre todas las personas, sin importar la religión o alguna otra circunstancia que pretenda menoscabar su dignidad", señaló la iglesia.