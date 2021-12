Corte Suprema de Justicia rechaza solicitud de suspender programa 'Quédate en México'

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la petición del Gobierno del presidente Joe Biden de suspender el programa denominado Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en ese país mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense.El 6 de diciembre la Administración Biden tuvo que restablecer el programa 'Quédate en México', obedeciendo la decisión de un juez federal que falló a favor de una demanda de dos estados conservadores, Texas y Missouri.La demanda argumenta que el Gobierno violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los "beneficios" de MPP, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.En la decisión, el magistrado del Quinto Circuito Andrew Stephen Oldham opinó que la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner fin a MPP es "una aproximación tan ilegal como ilógica".Esta es la segunda vez que la Corte de Apelaciones falla en contra de Biden, que en agosto pasado ya había hecho un pedido de emergencia para suspender la orden de Kacsmaryk alegando que el DHS no tenía recursos para reanudar el MPP, pero los jueces de apelaciones se pusieron del lado de los estados demandantes.El pasado 29 de octubre, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando que daba por terminado nuevamente el MPP cumpliendo supuestamente con las objeciones dadas por Kacsmaryk.En la decisión del lunes, el magistrado Oldham señaló que el memorando del 29 de octubre "no pretendía alterar" el primer memorando con el que se puso fin a MPP.En el dictamen de 117 páginas, los jueces indican que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "se arroga el poder de aplicar un cambio masivo de política -que afecta a miles de millones de dólares e innumerables personas- simplemente escribiendo un nuevo documento de Word y publicándolo en Internet. Sin la aportación del Congreso, sin procedimientos ordinarios de elaboración de normas y sin revisión judicial"."El DHS no se ha acercado en absoluto a la pesada carga de demostrar que puede legislar en el vacío", escribieron los jueces.El asesor de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik criticó en un mensaje de Twitter la opinión del juez Oldham, y la calificó de "incorrecta".En su primera implementación entre enero de 2019 y febrero del 2021 cerca de 70,000 solicitantes de asilo bajo MPP fueron enviados a México a esperar sus solicitudes de asilo.En los últimos días más de 60 solicitantes de asilo han sido retornados a territorio mexicano a través del puerto fronterizo El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, según informes de defensores de los inmigrantes.