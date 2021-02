Corte Suprema rechaza pedido de Trump de mantener secretas sus declaraciones de impuestos

De esta manera, la fiscalía de Nueva York que maneja Cyrus Vance podrá acceder a los documentos, como ya había ordenado la Corte Suprema en una decisión previa."Sigue el dinero", un crítico de Trump muestra un cartel frente al edificio de la Corte Suprema en Washington DC en julio de 2020.La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud que hizo el expresidente Donald Trump para que pudiera mantener en secreto varios años de declaraciones de impuestos que son solicitadas en una investigación que sigue la Fiscalía de Nueva York.Los magistrados no ofrecieron explicación para rechazar la solicitud de los abogados de Trump que pedían suspender una citación del gran jurado que adelanta una investigación criminal, una de las amenazas legales más graves de una variedad de desafíos en tribunales que enfrenta Trump. No hubo disidentes en el fallo.Trump debe entregar sus registros financieros al fiscal del Distrito Sur de la Fiscalía de Nueva York que encabeza Cyrus Vance, quien investiga si la Organización Trump falsificó registros comerciales para ocultar pagos clandestinos a cambio del silencio de dos mujeres, entre ellas la actriz de cine porno Stormy Daniels.Vance había congelado las citaciones para que se le entregaran las declaraciones impositivas hasta que la Corte Suprema adoptara una decisión sobre la solicitud del equipo de Trump.El fiscal neoyorquino tuvo una breve reacción al anuncio en su cuenta oficial de Twitter: "El trabajo continúa", dando a entender que las citaciones serán reactivadas, algo que puede abrir otro frente de batalla legal con los representantes legales de Trump.La Corte Suprema ratifica una orden adoptada en julio pasado que permitía al equipo que dirige el fiscal de distrito Cyrus Vance tener acceso a los documentos.Los alcances de la decisión que permite a la Fiscalía de Nueva York acceder a las declaraciones de impuestos de TrumpEn aquella ocasión, el máximo tribunal rechazó el argumento esgrimido por los abogados de Trump contra la Fiscalía de Nueva York de que el mandatario no puede ser investigado bajo ningún concepto mientras ocupara la Casa Blanca por votación 7-2, una mayoría que incluyó a los dos magistrados conservadores designados por Trump: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.La fiscalía de Nueva York intenta obtener los registros impositivos de Trump desde 2019, cuando un gran jurado presentó una citación a la firma de contadores Mazars USA que trabajó para la Organización Trump de entregarle ocho años de declaraciones.El alcance preciso de la investigación de Vance todavía no se conoce en detalle, pero se estima que esté centrado en los señalamientos hechos por el exabogado de Trump Michael Cohen de que la firma del magnate manipuló valores inmobiliarios para reducir sus impuestos estatales y supuestos fraudes de seguros, acusaciones que la organización del exmandatario niega.