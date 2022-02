Cosas tontas que hacen los conductores

Los especialistas en alquiler de autos StressFreeCarRental.com han encontrado los errores más frecuentes que constantemente hacen que conducir sea más difícil de lo que debería ser.Algunos de ellos, como perder las llaves y almacenar objetos frágiles en el asiento en lugar de en el maletero o en el espacio para los pies, afectan solo al propietario del automóvil y a los pasajeros.Pero otros, como estacionar demasiado cerca, causan un dolor de cabeza para cualquier otra persona que comparta la carretera.Poner el combustible equivocado en el automóvil es un error costoso que detiene el tráfico cuando el automóvil se descompone en el peor lugar posible.Algunos automovilistas también han aprendido a sus expensas que los comprobantes de pago del estacionamiento siempre deben colocarse en el parabrisas delantero, sin importar en qué dirección esté el automóvil, o de lo contrario reciben multas.Un portavoz de StressFreeCarRental.com dijo: “La vida es agitada y no más para los automovilistas. Hemos descubierto que hay numerosas cosas que las personas hacen constantemente, ya sea porque tienen prisa o porque están distraídas.“Manejar ya es lo suficientemente estresante, por lo que vale la pena saber cuáles son algunos de los errores comunes y tener un poco más de cuidado para tratar de mantener su automóvil y su presión arterial funcionando de la mejor manera posible”.Según StressFreeCarRental.com, aquí hay algunas tonterías que hacen los automovilistas (sin ningún orden en particular):Poner objetos frágiles en el asientoPor el amor de Dios, póngalos en el maletero o en el espacio para los pies. ¿Cuántas veces necesitan chocar contra el piso después de un freno semiduro antes de que aprendamos?Poner gasolina en un coche diésel, o viceversaTodo el mundo conoce una historia de terror sobre esto. Si tiene suerte, se averiará en casa y no le costará demasiado arreglar el motor.Perder tu vehículo en un parkingO en cualquier otro lugar. Nada supera esa sensación cuando finalmente llega el momento de regresar a casa y darse cuenta de que ahora tiene que jugar a cazar autos en ocho pisos o en todas las calles circundantes.No voltear los espejos retrovisores al estacionarSí, otros conductores deben pasar su automóvil con espacio de sobra. Pero sabes que no lo harán, y los espejos se voltean hacia adentro por esta misma razón.Estacionar demasiado cerca del próximo automóvil¿Alguna vez ha tenido que meterse en su automóvil porque la persona a su lado estacionó a cuatro pulgadas de él?Empezando con el coche en marchaUna cosa es estacionar con el automóvil engranado y otra cuando se lanza hacia adelante de repente cuando arranca, ya que esto puede causar un peligro.Estacionamiento bajo los árbolesLa manera perfecta de convertirse en un baño público para todas las aves locales y arruinar su pintura.Perder las llavesTodos tenemos un lugar designado para las llaves del automóvil y, sin embargo, todos las perdemos con una frecuencia alarmante.https://www.stressfreecarrental.com/en/usa