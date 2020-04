Covid-19 con nosotros

A MI MANERAJuan Carlos ValderramaHubo un día que despertamos a una realidad para la que no estábamos preparados y nos dimos cuenta de lo frágiles que somos y cuanto desconocemos a la naturaleza, que con un enemigo microscópico desata profundos temores como la muerte, lo nos eriza, nos constriñe, nos agazapa como felinos enfrentando a un enemigo dispuestos a dar un zarpazo.De repente como una pesadilla, escuchamos a los dignatarios que debemos permanecer en casa y que la policía tiene órdenes de poder detenerte.Esto nos plantea preguntas como ¿Por qué en casa? ¿Qué vamos a hacer en tanto tiempo que vamos a permanecer en casa?Ese tiempo extra en casa se lo debemos a lo que se conoce como aislamiento social combinado con una cuarentena obligada para no coger el virus o no diseminarlo, pero no debo ser irresponsable y debo dar una respuesta a tanta pregunta: Permanecer en casa es para aplanar la curva de crecimiento y diseminación del virus COVID-19 ya que su expansión es geométrica.Demás está decir que nos quedamos sin nuestras horas de trabajo, ese mismo trabajo que muchas veces no queremos realizar, ahora lo extrañamos, queremos que regrese porque nos hemos dado cuenta que de ese trabajo sobrevivimos, pagamos la renta, compramos nuestros alimentos, damos la limosna en la iglesia e inclusive lo utilizamos para diversión en sus diferentes modalidades.Hay más preguntas que respuestas frente a ese enemigo que se encuentra llevando a adultos mayores en su mayoría y personas con condiciones de salud preexistentes, pero también personas con un sistema inmunológico deprimido sin respetar edad, sexo ni condición socioeconómica nos atemoriza al punto que reuniones de todo tipo tales como las escuelas, gimnasios, eventos deportivos, conciertos, bibliotecas, museos, parques, están prohibidos por la posible propagación del innombrable.Las medidas preventivas son simples infórmese sobre el COVID-19, debe mantener una higiene básica, no salude de manos, abrazos o besos, salude con un gesto de mano, una reverencia o de codo, lávese las manos regularmente por lo menos veinte segundos con agua y jabón o con desinfectante de manos a base de alcohol o que contenga al menos un sesenta por ciento de alcohol, cúbrase la nariz y la boca al toser para evitar la propagación de gérmenes y virus y si puede estornudar en un pañuelo desechable sería ideal si no puede hágalo en la parte interna del codo ,si estornuda en la mano puede contaminar a las personas o los objetos que toque, limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente, ventile su casa, realice ejercicios, mantenga el distanciamiento social ,si trabaja en contacto con el público evite el contacto directo (seis pies) con cualquier persona, evite tocarse los ojos la nariz y la boca con sus manos sin lavar previamente pues pueden estar contaminadas, no viaje a países con brotes de la enfermedad confirmados, evite compartir tazas o utensilios de comida, si se siente enfermo tiene tos fiebre y dificultad para respirar no se auto medique, solicite atención médica y quédese en casa bajo la supervisión médica, use una mascarilla facial si está enfermo y guarde cuarentena .Recuerde que los virus presentan diferentes formas o mecanismos mediante los cuales enferman a un organismo y que algunos de ellos causan infecciones crónicas o permanentes, además que pueden mutar y reforzarse frente a los antivirales, razón por la cual, le pido que siga las recomendaciones de prevención, hágalo por su familia que lo necesita.