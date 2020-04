Crea un día de spa en casa!



Tómate toda una tarde un día para consentirte. Hoy te dejamos estos súper sencillos tips de belleza para que puedas crear tu propia rutina de spa en casa. ¡No te preocupes!, en caso de no tener alguno de estos productos, también damos las opciones para que puedas pedirlos en línea.No puede haber una tarde de relajación sin velas aromáticas o esencias naturales ¿cierto? Opta por ambientar tu baño para iniciar tu rutina de spa en casa con el pie derecho.Los exfoliantes te ayudarán a eliminar las células muertas de tu piel. Ayuda a que tu piel se regenere y se sienta suave y tersa.Si quieres consentir a tu cabello con un tratamiento que lo hidrate y lo restaure sin gastar mucho dinero, estas de Fructis de Garnier que puedes encontrar en Walmart.Los aceites no sólo te ayudarán a dar un delicioso masaje en tu cuerpo, también hay aceites que ayudan a tonificar tu piel, hidratarla y nutrirla. Este de Claudalie cumple con todas estas funciones y agrega una fragancia deliciosa.Aprovecha para limpiar tu piel a profundidad y eliminar impurezas. Para lograrlo, te recomendamos utilizar tu FOREO LUNA play plus. Las pulsaciones T-Sonic se transmiten a través de los suaves filamentos de silicona para limpiar los poros con eficacia, retirando el 99,5% de la suciedad y la grasa, así como células muertas y restos de maquillaje.Para seguir con la limpieza de tu piel, agrega mascarillas de carbón que te ayuden a limpiar profundamente tu piel. Te recomendamos este de Bioré que puedes pedir en Wal-Mart.No puede faltar una humectación profunda para lucir una piel radiante. WATERBURST Hydrated Glow Moisturizer es una crema de agua que brinda una hidratación instantánea por 72 horas continuas. Termina tu rutina facial aplicando sobre tu rostro.No puedes terminar tu rutina de spa en casa sin un delicioso y relajante gel de ducha. Es por eso que te recomendamos esta delicia de FRESH. Cuenta con una fórmula vigorizante que revitaliza y limpia suavemente la piel con un olor que captura el último momento fresco.Lo primero que debes hacer es despintar tus uñas con quitaesmalte, remoja tus uñas en agua tibia para ablandar la cutícula, corta tus uñas o límalas, empuja la cutícula con un palito y aplica esmalte.Remoja tus pies en agua caliente y luego exfolia justo en la parte posterior con ayuda de piedra pómez. Después aplica esta loción para pies de Burt’s Bees y cubre con calcetines. Por la mañana, tus pies lucirán hermosos y frescos.