Creen en cambio climático, pero rechazan el nuevo pacto verde

En una ruptura con importantes líderes de su partido, especialmente Donald Trump, un grupo de republicanos formó un Caucus Climático Conservador para entrar en una discusión que hasta ahora monopolizan los demócratas con políticas liberales de las que ellos desconfían.El representante republicano de Utah John Curtis dice estar cansado de escuchar que sus colegas del Partido Republicano no se preocupan por el cambio climático o en detener el calentamiento global.El exalcalde de Provo, Utah, quien trabaja en el Congreso desde 2017, asegura que los republicanos pueden promover soluciones climáticas seria mientras se mantienen fieles a sus principios conservadores. Para probar el punto, él ha formado el Caucus Climático Conservador, un grupo que busca educar a los republicanos sobre el tema y promover políticas de mercado para contrarrestar el llamado Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) y otras propuestas demócratas.“Quienes vean este caucus verán republicanos que se preocupan por esta Tierra, profundamente”, dijo Curtis en una conferencia de prensa para presentar la iniciativa, que tradicionalmente no figura entre las prioridades de los republicanos estadounidenses.“Nosotros también queremos dejar esta tierra mejor que lo que la encontramos. No necesitamos matar la economía de EEUU para alcanzar nuestros objetivos climáticos. De hecho, es justo lo contrario. Hay manera de reducir emisiones sin sacrificar trabajos y principios estadounidenses. Y yo creo que los republicanos son los que deben liderizar esto”, afirmó Curtis.Un total de 56 republicanos, un cuarto de la representación en la Cámara Baja, se sumó al caucus, incluyendo los representantes de mayor rango en los comités de Clima, Energía y Comercio, y Recursos naturales.A pesar del liderazgoNinguno de los integrantes del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes pertenece al nuevo grupo, aunque el líder de la minoría, Kevin McCarthy, ha prometido formar un grupo de trabajo en asuntos del clima y energía.Muchos líderes republicanos, especialmente el expresidente Donald Trump, se han burlado de la idea del cambio climático, lo han calificado de un “fraude” y minimizado los efectos del calentamiento global que causan las emisiones producto de los combustibles fósiles.Trump retiró a EEUU del Acuerdo Global de París sobre Cambio Climático (al que Joe Biden regresó al empezar su gobierno) argumentado que afectaba la economía nacional.Además, bajo su mandato, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) rehusó actualizar su página web destacando la evidencia de los efectos del cambio climático, incluyendo el aumento de temperaturas, la acidez de los océanos y las severas sequías e incendios forestales.El representante Peter Meijer, de Michigan, también integrante del nuevo caucus, dijo que hace tiempo que los republicanos debían reconocer la realidad del cambio climático y adelantar soluciones que reducen las emisiones de carbono mientras se mantienen “alineados con nuestra comunidad de negocios”.El Caucus Climático Conservador “no va a traer bolas de nieve al pleno de la cámara (…) Traeremos soluciones. No usamos esto como un punto de debate barato”, dijo Meijer, en referencia al episodio de 2015 cuando el senador demócrata de Oklahoma Jim Inhofe llevó nieve al recinto para ilustrar el problema del calentamiento global.Meijer, es un nuevo congresista que votó en enero a favor del impeachment de Trump, reconoce que los republicanos tienen un problema de imagen cuando se trata de cambio climático, pero asegura que los demócratas tienen que responder por los excesos que cometen en su enfoque del problema.“Muy frecuentemente nuestros colegas del otro partido ven el ambiente como un manto con el que pueden arropar cualquier política, como un adjetivo más en una justicia de definición nebulosa que puede incluir cualquier punto de agenda que ellos quieran”, afirmó Meijer.Curtis, en cambio, votó contra el impeachment pero apoyó la creación de la comisión para investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de seguidores del expresidente. El representante de Utah asegura que no ha hablado con Trump de la formación del caucus, que incluye algunos fuertes partidarios del exmandatario. “Somos pensadores independientes”, dijo Curtis.El cambio climático tiene impacto en la vida de las personas y es urgente tomar acciónMientras del lado demócrata le dan la bienvenida a la iniciativa republicana, dicen esperar que no sea solo una búsqueda de crédito político con fines electorales o para diluir las críticas que se les hace de no estar en sintonía con los problemas planetarios.“No hay más tiempo para medias tintas. SI mis colegas republicanos realmente quieren hacer algo, tienen que empezar a votar en favor de soluciones reales”, dijo Kathy Castor, representante demócrata de Florida.David Doniger, estratega del Consejo Nacional de Defensa de Recursos, un grupo de defensa del medio ambiente, dijo que su organización da la bienvenida al compromiso republicano con el clima.“La pregunta clave es: ¿van a apoyar límites a la contaminación por carbono para cortar las emisiones a la mitad en los próximos 10 años y alcanzar cero emisiones (de gases invernadero) para 2050?”, se preguntó Doniger.