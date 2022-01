Cristiano Ronaldo y Messi podrían jugar juntos en el PSG

Las ganas de victoria y títulos de Cristiano Ronaldo no es compatible con el nivel mostrado por el resto de sus compañeros esta temporada en el Manchester United.El “Bicho” sigue sumando buenas estadísticas a pesar de sus 36 años; tiene más goles (14) con los “red devils” esta temporada que el resto del frente de ataque compuesto por Edison Cavani, Marcus Rashford, Jadon Sancho y Anthony Martial.Esta realidad parece no gustarle a Ronaldo, un jugador acostumbrado a ganar títulos, por lo que ya estaría sondeando nuevos destinos a final de temporada.En escena entra el Paris Saint-Germain (PSG), club que podría perder a su joven jugador franquicia Kylian Mbappé a final de temporada (pondría rumbo al Real Madrid) y no vería con malos ojos incorporar en su lugar a CR7.Un medio cercano al club parisino asegura que es factible la adquisición de Ronaldo a final de temporada, una vez se marchen del club Mbappé y… Mauricio Pochettino, ya que el entrenador argentino no está a gusto con la dirigencia y viceversa, por lo que independientemente de los resultados se iría.Ya el propio RMC adelantó que Leonardo, director deportivo del PSG, se encuentra en conversaciones con Zinedine Zidane para que el tres veces ganador de la UEFA Champions League (UCL) sea su flamante nuevo entrenador.Y no solo sería un reencuentro de viejos conocidos como lo son Cristiano Ronaldo y Zidane, sino que a esto hay que sumarle la presencia del astro argentino Lionel Messi.Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG, no vería con malos ojos juntar a dos jugadores que han marcado una época en el fútbol mundial y son considerados por muchos como los mejores de la historia.Habría que sumar en la ecuación al brasileño Neymar, que si bien no ha sumado buenos números los últimos años, siempre es peligroso y puede volver a tener relevancia.