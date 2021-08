Cristiano Ronaldo y su inevitable adiós de la Juventus

Todo apunta a que el astro portugués de 36 años fichará con el City, club en el que nunca pensó jugar...Tras un día ajetreado, el portugués Cristiano Ronaldo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Manchester City, equipo al que, hace unos años, aseguró era imposible de unírsele.Y es que en el 2015, cuando militaba en el Real Madrid, declaró que era improbable fichar con el City si en el futuro se diera la oportunidad, eso tras su paso en el acérrimo rival, el Manchester United, con quien levantó 10 títulos."¿Piensas que el dinero puede hacerme cambiar de parecer ahora mismo? ¿Con 30 años? No lo creo. No creo que ese sea el problema, porque si todo es sobre el dinero, me podría ir a Qatar”, dijo en aquel entonces. “(En Qatar) quizá tienen más dinero que el Manchester City, pero no siempre es sobre el dinero, es sobre la pasión”, añadía.Ahora, seis años después, lo que parecía imposible, está a punto de volverse una realidad a sus 36 años. Aquí te contamos cómo fue que comenzó la historia entre CR7 y el Manchester City.La salida de Cristiano de la Juventus empezó a rumorearse desde que el cuadro italiano fue eliminado de la Champions League 2020-21 por el Porto. La prensa europea vinculó al portugués con distintos clubes, incluido con un regreso al Real Madrid que el propio club ha negado en distintas ocasiones.Pero cuando más se intensificó el rumor fue cuando Lionel Messi fichó por el Paris Saint-Germain. La prensa ilusionó a la afición parisina con un tridente de ensueño conformado por el argentino, Cristiano Ronaldo y Neymar, sobre todo, ante el deseo de Kylian Mbappé de firmar con el Real Madrid.El Bicho se pronunció a los rumores y, a través de un comunicado, aseguró que no tenía conversaciones con ningún club, dando entender que se quedaría en la Juventus. Días después, el técnico Massimiliano Allegri confirmó la permanencia del lusitano previo a la primera fecha de la Serie A.La Vecchia Signora recibía al Udinese el domingo 22 de agosto y Cristiano Ronaldo aparecía en la banca. La afición se preguntaba el porqué y Fabrizio Romano, prestigioso periodista italiano especializado en el tema de fichajes, señalaba que el mismo jugador le había hecho la petición a Allegri, pues quería buscar “soluciones” para su futuro.Pasaron cuatro días para llegar al día clave, este jueves 26 de agosto, cuando CR7 está más cerca que nunca del Manchester City de Pep Guardiola, a quien, curiosamente, enfrentó en muchas ocasiones en duelos decisivos cuando dirigía al Barcelona y el portugués militaba en el United y en el Real Madrid. Entre ellos, una Final de Champions League que ganó el técnico español con el Barça en 2009, antes de que Cristiano fichara con el conjunto merengue.El ajetreado día comenzó con una reunión de Jorge Mendes, agente del astro luso, con la Juventus para dejarle ver el deseo de su cliente de abandonar el club para unirse al Manchester City que busca delantero tras la fallida negociación con el Tottenham por Harry Kane.Según Fabrizio Romano, la escuadra italiana no tiene problemas en dejar ir a su estrella, siempre y cuando el City desembolse entre 28 y 30 millones de euros para recuperar una parte de los 117 que le pagó en 2018 al Real Madrid. Ahí es donde se trabó la operación, pues tanto Mendes como el City quieren que Cristiano llegue gratis.Tras la reunión con la Juve, Mendes tuvo conversaciones directas con el City para empezar a trabajar en el nuevo contrato del Comandante, quien en Italia gana 31 millones de euros netos al año.El City estaría dispuesto en dejar ir a Raheem Sterling si llega una buena oferta para cubrir los gastos que conlleva fichar al portugués. Otro jugador que sonaba para abandonar al campeón de la Premier League era Gabriel Jesus, pero Romano asegura que para Guardiola es intransferible.La última actualización del día es que Juventus espera la oferta oficial del City que llegaría en las próximas horas y que el portugués no jugará el partido de este sábado contra el Empoli, a la espera de que se concrete su traspaso al club inglés, que nunca pensó defender.Algo curioso, es que Pep Guardiola y Cristiano Ronaldo no han podido ganar la Champions League desde que salieron del Barcelona y del Real Madrid, respectivamente, por lo que ahora el destino los podría juntar en busca de darle su primera Orejona al Manchester City.