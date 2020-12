Criterios de Elegibilidad para obtener un visado B-2

Daniel Christmann, J.D.que viene a los EE.UU. exclusivamente por placer o para someterse a un tratamiento médico y, no por otras razones (tales como trabajar o permanecer permanentemente)planificar su estancia por un periodo de tiempo limitado o especificotener una residencia fuera de los EE.UU. así como estar fuertemente vinculado con su país de origencontar con los medios económicos para pagar su visita y salida de los EE.UU.Aunque tendrá que entrevistarse personalmente con un funcionario consular de los EE.UU, su palabra no será suficiente para convencer al agente de su elegibilidad. Para todos los elementos ya mencionados deberá presentar pruebas.¿En qué situaciones se permitirán el visado B-2 para Tratamientos Médicos?El tratamiento médico está específicamente cubierto por la visa B-2 del visitante. Deberá demostrar: Haber recibido un diagnóstico médico por un doctor local donde se requiera un tratamiento en los Estados Unidos.Un médico o establecimiento médico en los EE.UU. dispuesto a tratar su enfermedad y,Los gastos de transporte, el tratamiento médico y, todo lo relacionado con los gastos médicos han sido estimados y alguien se encargará de pagarlos.Su Residencia u Otros Vínculos con Su País De OrigenEl requisito más difícil para muchos solicitantes no tiene que ver con la necesidad de demostrar que su viaje a los EE.UU. ha sido bien planificado sino es el de probar que tiene una residencia en su país de origen entre otras razones que lo obligarán a retornar una vez finalizada su visita. Estas razones podrían incluir una casa, una familia, o un trabajo estable. Esto es especialmente difícil de probar ya que antes de siquiera conocerlo la persona encargada de revisar su solicitud tiende a suponer que usted realmente desea quedarse en los EE.UU. de forma permanente.