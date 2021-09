Critican el fallo que permite la reelección inmediata en El Salvador

Bukele podrá competir de nuevo a la presidencia

Los presidentes salvadoreños no podían revalidar su mandato de forma consecutiva, sino que debían esperar dos legislaturas, es decir 10 años. Pero esta nueva decisión lo cambia todo.El Tribunal Supremo Electoral salvadoreño anunció el sábado que cumplirá la resolución judicial que habilita la reelección presidencial en el país centroamericano, una decisión que abre las puertas para que el actual mandatario, Nayib Bukele, busque la reelección en las elecciones generales de 2024.“El máximo organismo electoral de la República acatará las disposiciones emitidas por el máximo tribunal del país en materia constitucional, en las cuales se establece la opción de inscripción del presidente de la República para un segundo término”, señaló el tribunal en un comunicado.El organismo agregó que la inscripción se permitiría si quien ejerce la presidencia “así lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para dicho cargo”.Hasta ahora, los presidentes salvadoreños no podían revalidar su mandato de forma consecutiva, sino que debían esperar dos legislaturas, es decir 10 años.El fallo judicial generó una oleada de reacciones favorables por parte de los seguidores del mandatario, aunque varios analistas criticaron la decisión y los opositores expresaron su rotundo rechazo. Pero Bukele, quien acostumbra a reaccionar de inmediato a lo que ocurre en el país con publicaciones en las redes sociales, aún no se ha pronunciado sobre el tema.Críticas por la reelecciónEl abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una institución sin fines de lucro, dijo que los fallos de la sala son de obligatorio cumplimiento, “siempre y cuando vengan pronunciados por personas que están legitimadas para ocupar el cargo y estos abogados que están ejerciendo fueron impuestos de forma ilegítima”, por el actual mandatario.Escobar afirma que el Gobierno va a hacer prevalecer la resolución para permitir que Bukele se pueda reelegir.“Esa era la jugada que quería hacer al dominar todos los poderes del Estado. Él puede hacer lo que quiera y quién se va a oponer si todos están a su favor, ¿verdad?”, dijo una mujer salvadoreña.Por su parte, José Miguel Vivanco, señaló en su cuenta de Twitter que “la Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele cooptó en mayo de este año— acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández (En Nicaragua y Honduras). La democracia en El Salvador está al borde del abismo”.La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, indicó que observan a El Salvador para “denunciar practicas violatorias” de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.“En el mundo nos enfrentamos a gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar DDHH. Queda demostrado que El Salvador no será la excepción”, publicó Guevara-Rosas en Twitter.“Declive de la democracia”El 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa (controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele) destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, una decisión que recibió duras criticas tanto dentro como fuera de la nación centroamericana por considerar que atenta contra la división de poderes. Esa misma noche, la asamblea escogió y juramentó a cinco nuevos magistrados para la sala y a un fiscal general.La encargada de negocios de la embajada estadounidense en San Salvador, Jean Manes, dijo en conferencia de prensa que “el Gobierno de Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional salvadoreña”.“Este fallo es el resultado directo de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos leales al Órgano Ejecutivo”, agregó. “Este declive de la democracia daña la relación bilateral que Estados Unidos se esfuerza por tener con el Gobierno de El Salvador”.Para Manes, la decisión “demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso clave al poder ejecutivo”.“Un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del Gobierno, por lo que un debilitamiento de la independencia del poder judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador”, sostuvo.Manes evitó referirse a posibles sanciones, y dijo que “en términos diplomáticos estamos hablando con la Casa Blanca y las otras ramas del Gobierno de Estados Unidos para decidir el camino a seguir”, pero señaló que, más allá de los temas diplomáticos, las decisiones tomadas por El Salvador ya “tienen un impacto inmediato porque básicamente se están congelando todos los esfuerzos para atraer inversión” a esa nación centroamericana.