“Querida Ceci”

Críticas constructivas o destructivas

Acabo de recibir una nota de dos hermanas y quieren que les responda acerca de las críticas y del mal hacen sobre todos si es para criticar por envidia. Así es que la crítica y envidia andan de la mano.Todos tenemos desafíos en la vida. Nadie pasa por la vida sin encontrárselos, si no fuera así, ¿Que objeto tendría venir a esta escuela que se llama tierra?Algunos tienen desafíos de salud, otros económicos y muchos otros. Tómense un momento en pensar en sus pautas de comportamiento, en sus problemas y en las cosas que te traban y observa en cuál de estas categorías entra las críticas, temor culpa o resentimiento.A estas cuatro categorías las llamo los cuatro grandes. ¿Cuál es tu predilecta? La mía es una combinación de crítica y resentimiento. ¡Quizás la tuya sea una combinación de dos o tres!Es temor lo que siempre surge o también el sentido de culpa. Hagamos nosotros mismos una autocrítica de y veamos nuestros virtudes y defectos para ayudarnos a nuestra superación.cada persona sabe lo que es más fuerte y más débil en su comportamiento personalAunque ustedes no lo crean la crítica puede ayudarte a ser una persona honesta a no hablar mentiras, pero también debemos hablar de las críticas constructivas que en vez de perjudicarte ayudan a ser mejores, a superarse.Tus creencias siempre se reflejan en lo que la persona es por dentro. Pero si observas a las personas con quienes te relacionan veras que todas ellas reflejan algo inquietante también puedes ver si reflejan comportamientos sanos.No hay que criticar a las personas ya sea en el trabajo, en la vida diaria. Y sabes por qué, porque tenemos mucho que aprender para corregirnos los defectos si es que los tienen, pero hagamos de la crítica algo constructivo y todo mejorara en nuestras vidas.Buena suerte y que Dios los bendiga. Pueden comunicarse y escribirme a cmsanez177@gmail.com como también al Periódico Latino, Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662.